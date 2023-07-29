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Украина. Первая лига
29 июля 2023, 18:35 | Обновлено 29 июля 2023, 19:07
523
0

Подолье пока не может рассчитывать на трех основных игроков

Хмельницкая команда не смогла сыграть в Ивано-Франковске  оптимальным составом

29 июля 2023, 18:35 | Обновлено 29 июля 2023, 19:07
523
0
Подолье пока не может рассчитывать на трех основных игроков
Instagram. Валерий Болденков

В стартовом туре Первой лиги наставник «Подолья» Виталий Костышин не смог задействовать трех основных игроков. Защитники Валерий Болденков и Валентин Корешков, а также полузащитник Дмитрий Прихна даже не приезжали на гостевой матч с «Прикарпатьем».

Как стало известно Sport.ua, полноценная заявка Прихны задерживается из-за бюрократических проволочек, связанных с международным трансфером. Воспитанник харьковского футбола в последнее время играл в Польше за второлиговую «Радуню», откуда до сих пор не поступили необходимые документы.

Что касается двух новичков-защитников, то у них травмы. Болденкову не дает покоя спазм, из-за которого рослый футболист во время сборов выпадал из тренировочного процесса, впоследствии его возобновлял, но в итоге снова оказался на больничном. В ближайшие дни экс-игрок «Волыни» и «Карпат» предпримет еще одну попытку вернуться в строй.

А вот Корешков, который уже пропустил полторы недели из-за повреждения, полученного в тернопольском спарринге с «Дружбой» (0:1), не сможет тренироваться еще как минимум столько же — у бывшего игрока «Диназа» травмировано колено.

«Подолье» на старте чемпионата Первой лиги разошлось боевым миром с «Прикарпатьем» на его поле (1:1).

2 августа во втором предварительном раунде Кубка Украины команда Виталия Костышина сыграет дома с тернопольской «Нивой». 6 августа во 2-м туре чемпионата хмельничане примут другую «Ниву», из Бузовой.

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Источник Sport.ua
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