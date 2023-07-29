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Украина. Первая лига29 июля 2023, 09:41 | Обновлено 29 июля 2023, 09:58
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Первая лига. Матчи 1-го тура, 29 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля видеотрансляцию поединков стартового тура Первой лиги
29 июля 2023, 09:41 | Обновлено 29 июля 2023, 09:58
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29 июля проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 1-й тур, 29 июля
- 12:00. Чернигов – Диназ Вышгород
- 15:00. Прикарпатье – Подолье
- 16:00. Ингулец – Полтава
- 17:00. Металлист – Эпицентр
Видеотрансляция матчей
12:00. Чернигов – Диназ Вышгород
15:00. Прикарпатье – Подолье
16:00. Ингулец – Полтава
17:00. Металлист – Эпицентр
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