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Прикарпатье
29.07.2023 15:00 - : -
Подолье
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Украина. Первая лига
29 июля 2023, 09:41 | Обновлено 29 июля 2023, 09:58
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0

Первая лига. Матчи 1-го тура, 29 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля видеотрансляцию поединков стартового тура Первой лиги

29 июля 2023, 09:41 | Обновлено 29 июля 2023, 09:58
120
0
Первая лига. Матчи 1-го тура, 29 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

29 июля проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 1-й тур, 29 июля

  • 12:00. Чернигов – Диназ Вышгород
  • 15:00. Прикарпатье – Подолье
  • 16:00. Ингулец – Полтава
  • 17:00. Металлист – Эпицентр

Видеотрансляция матчей

12:00. Чернигов – Диназ Вышгород

15:00. Прикарпатье – Подолье

16:00. Ингулец – Полтава

17:00. Металлист – Эпицентр

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Источник Sport.ua
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