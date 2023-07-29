Первая лига. Ингулец начал с яркой победы, успех Чернигова

Состоялись два матча стартового тура Первой лиги в группе Б. «Ингулец», который вылетел из УПЛ, сумел начать с яркой победы со счетом 5:0 над «Полтавой».

В другой встрече «Чернигов» обыграл «Диназ» с результатом 3:2.

Первая лига. 1-й тур, группа Б

Ингулец - Полтава 5:0

Голы: Козак, 18, 28, 51, Козыренко, 35, Резепов, 64

Чернигов - Диназ 3:2

Голы: Койдан, 1, Посмашный, 39, Кривобороденко, 42 - Шевченко, 6, Соловьев, 33