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Чернигов
29.07.2023 12:00 – FT 3 : 2
Диназ
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Украина. Первая лига
29 июля 2023, 18:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:41
366
0

Первая лига. Ингулец начал с яркой победы, успех Чернигова

Два матча в группе Б

29 июля 2023, 18:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:41
366
0
Первая лига. Ингулец начал с яркой победы, успех Чернигова
ФК Ингулец

Состоялись два матча стартового тура Первой лиги в группе Б. «Ингулец», который вылетел из УПЛ, сумел начать с яркой победы со счетом 5:0 над «Полтавой».

В другой встрече «Чернигов» обыграл «Диназ» с результатом 3:2.

Первая лига. 1-й тур, группа Б

Ингулец - Полтава 5:0
Голы: Козак, 18, 28, 51, Козыренко, 35, Резепов, 64

Чернигов - Диназ 3:2
Голы: Койдан, 1, Посмашный, 39, Кривобороденко, 42 - Шевченко, 6, Соловьев, 33

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Первая лига Украины Ингулец Полтава Диназ Вышгород Чернигов чемпионат Украины по футболу Александр Козак Юрий Козыренко Денис Резепов
Источник Sport.ua
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