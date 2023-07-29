Украина. Первая лига29 июля 2023, 18:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:41
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Первая лига. Ингулец начал с яркой победы, успех Чернигова
Два матча в группе Б
29 июля 2023, 18:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:41
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Состоялись два матча стартового тура Первой лиги в группе Б. «Ингулец», который вылетел из УПЛ, сумел начать с яркой победы со счетом 5:0 над «Полтавой».
В другой встрече «Чернигов» обыграл «Диназ» с результатом 3:2.
Первая лига. 1-й тур, группа Б
Ингулец - Полтава 5:0
Голы: Козак, 18, 28, 51, Козыренко, 35, Резепов, 64
Чернигов - Диназ 3:2
Голы: Койдан, 1, Посмашный, 39, Кривобороденко, 42 - Шевченко, 6, Соловьев, 33
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