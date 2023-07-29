Женский ЧМ. Франция переиграла Бразилия
Сыгран матч 2-го тура в группе F
На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборные Франции и Бразилии, выступающие в группе F, провели поединок 2-го тура.
Игра завершилась победой французской сборной со счетом 2:1.
Сборная Франции, добившись победы, с 4 очками в активе занимает 1 место в таблице квартета. У команды Бразилии три пункта и вторая позиция. За ними идут сборные Ямайки (1 очко) и Панамы (0 баллов), которые сыграли по одному матчу.
Женский ЧМ-2023. Группа F. 2-й тур
Франция – Бразилия – 2:1
Голы: Ле Соммер, 17, Рейнар, 83 – Дебинья, 58.
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