Женский ЧМ. Франция переиграла Бразилия

На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборные Франции и Бразилии, выступающие в группе F, провели поединок 2-го тура.

Игра завершилась победой французской сборной со счетом 2:1.

Сборная Франции, добившись победы, с 4 очками в активе занимает 1 место в таблице квартета. У команды Бразилии три пункта и вторая позиция. За ними идут сборные Ямайки (1 очко) и Панамы (0 баллов), которые сыграли по одному матчу.

Женский ЧМ-2023. Группа F. 2-й тур

Франция – Бразилия – 2:1

Голы: Ле Соммер, 17, Рейнар, 83 – Дебинья, 58.