Женский ЧМ. Швеция разгромила Италию и вышла в плей-офф

На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборные Швеции и Италии, выступающие в группе G, провели встречу 2-го тура.

Игра прошла под тотальным контролем футболисток сборной Швеции и завершилась их победой со счетом 5:0.

Команда Швеции, имея 6 очков из шести возможных, занимает 1 место в таблице квартета и гарантировала себя участие в плей-офф ЧМ. За ней располагаются команды Италии (3 пункта), ЮАР и Аргентины (по 1 очку).

Напомним, ранее в плей-офф чемпионата мира вышли сборные Испании и Японии, которые играют в группе С первого этапа.

Женский ЧМ-2023. Группа G. 2-й тур

Швеция – Италия – 5:0

Голы: Илестедт, 39, 50, Рольфо, 44, Блакстениус, 45+1, Блумквист, 90+5.