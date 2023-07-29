Женский ЧМ. Швеция разгромила Италию и вышла в плей-офф
Команды провели встречу 2-го тура
На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборные Швеции и Италии, выступающие в группе G, провели встречу 2-го тура.
Игра прошла под тотальным контролем футболисток сборной Швеции и завершилась их победой со счетом 5:0.
Команда Швеции, имея 6 очков из шести возможных, занимает 1 место в таблице квартета и гарантировала себя участие в плей-офф ЧМ. За ней располагаются команды Италии (3 пункта), ЮАР и Аргентины (по 1 очку).
Напомним, ранее в плей-офф чемпионата мира вышли сборные Испании и Японии, которые играют в группе С первого этапа.
Женский ЧМ-2023. Группа G. 2-й тур
Швеция – Италия – 5:0
Голы: Илестедт, 39, 50, Рольфо, 44, Блакстениус, 45+1, Блумквист, 90+5.
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