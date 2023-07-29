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Чемпионат мира
29 июля 2023, 12:47 | Обновлено 29 июля 2023, 12:51
183
0

Женский ЧМ. Швеция разгромила Италию и вышла в плей-офф

Команды провели встречу 2-го тура

29 июля 2023, 12:47 | Обновлено 29 июля 2023, 12:51
183
0
Женский ЧМ. Швеция разгромила Италию и вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборные Швеции и Италии, выступающие в группе G, провели встречу 2-го тура.

Игра прошла под тотальным контролем футболисток сборной Швеции и завершилась их победой со счетом 5:0.

Команда Швеции, имея 6 очков из шести возможных, занимает 1 место в таблице квартета и гарантировала себя участие в плей-офф ЧМ. За ней располагаются команды Италии (3 пункта), ЮАР и Аргентины (по 1 очку).

Напомним, ранее в плей-офф чемпионата мира вышли сборные Испании и Японии, которые играют в группе С первого этапа.

Женский ЧМ-2023. Группа G. 2-й тур

Швеция – Италия – 5:0

Голы: Илестедт, 39, 50, Рольфо, 44, Блакстениус, 45+1, Блумквист, 90+5.

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Источник Sport.ua
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