Кубок Украины29 июля 2023, 14:25 |
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Николаев – Фазенда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля видеотрансляцию матча предварительного этапа Кубка Украины
29 июля 2023, 14:25 |
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29 июля состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
В 17:00 «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) примет футбольный клуб «Фазенда» (Черновцы). Встреча состоится в Николаеве Львовской области на стадионе «Городской». Арбитр – Андрей Шевчук (Волынская обл.)
Николаев – Фазенда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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прочитав Миколаїв і...о*уїв від несподіванки!....придивився, а то Львівський...((
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