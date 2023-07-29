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Кубок Украины
29 июля 2023, 14:25 |
110
1

Николаев – Фазенда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля видеотрансляцию матча предварительного этапа Кубка Украины

29 июля 2023, 14:25 |
110
1
Николаев – Фазенда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

29 июля состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.

В 17:00 «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) примет футбольный клуб «Фазенда» (Черновцы). Встреча состоится в Николаеве Львовской области на стадионе «Городской». Арбитр – Андрей Шевчук (Волынская обл.)

Николаев – Фазенда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Николаев (Львовская обл) Фазенда Черновцы
Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
прочитав Миколаїв і...о*уїв від несподіванки!....придивився, а то Львівський...((
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