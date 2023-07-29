Кубок Украины
29.07.2023 14:00 – FT 0 : 1
Кубок Украины29 июля 2023, 20:05 | Обновлено 29 июля 2023, 20:59
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Кубок Украины. Турнир стартовал тремя матчами
Турнир вернулся после перерыва
29 июля 2023, 20:05 | Обновлено 29 июля 2023, 20:59
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Стартовал Кубок Украины сезона 2023/24. На первом этапе состоялось три матча. «Николаев», представляющий населенный пункт в Львовской области, разгромил «Фазенду».
Кроме того, далее смогли пройти «Кудровка» и ЮКСА. Второй предварительный этап стартует 2 августа.
Кубок Украины. Первый предварительный этап
Николаев (Львовская область) - Фазенда (Черновцы) - 6:1
Олимпия (Савинцы) - Кудровка - 0:1
Штурм (Иванков) - ЮКСА Киев - 1:1 (по пенальти 4:5)
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Комментарии 1
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Фазенда (Черновцы) - это любительский клуб какого-то дачного кооператива? прикольное название)
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