Кубок Украины. Турнир стартовал тремя матчами

Стартовал Кубок Украины сезона 2023/24. На первом этапе состоялось три матча. «Николаев», представляющий населенный пункт в Львовской области, разгромил «Фазенду».

Кроме того, далее смогли пройти «Кудровка» и ЮКСА. Второй предварительный этап стартует 2 августа.

Кубок Украины. Первый предварительный этап

Николаев (Львовская область) - Фазенда (Черновцы) - 6:1

Олимпия (Савинцы) - Кудровка - 0:1

Штурм (Иванков) - ЮКСА Киев - 1:1 (по пенальти 4:5)