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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
29.07.2023 14:00 – FT 0 : 1
Кудровка
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Кубок Украины
29 июля 2023, 20:05 | Обновлено 29 июля 2023, 20:59
436
1

Кубок Украины. Турнир стартовал тремя матчами

Турнир вернулся после перерыва

29 июля 2023, 20:05 | Обновлено 29 июля 2023, 20:59
436
1
Кубок Украины. Турнир стартовал тремя матчами
ЮКСА

Стартовал Кубок Украины сезона 2023/24. На первом этапе состоялось три матча. «Николаев», представляющий населенный пункт в Львовской области, разгромил «Фазенду».

Кроме того, далее смогли пройти «Кудровка» и ЮКСА. Второй предварительный этап стартует 2 августа.

Кубок Украины. Первый предварительный этап

Николаев (Львовская область) - Фазенда (Черновцы) - 6:1

Олимпия (Савинцы) - Кудровка - 0:1

Штурм (Иванков) - ЮКСА Киев - 1:1 (по пенальти 4:5)

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Штурм Иванков Николаев (Львовская обл) Фазенда Черновцы Олимпия Савинцы Кудровка ЮКСА Тарасовка Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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CheMP
Фазенда (Черновцы) - это любительский клуб какого-то дачного кооператива? прикольное название)
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