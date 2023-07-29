Кубок Украины
29.07.2023 17:00 - : -
Кубок Украины29 июля 2023, 12:30 | Обновлено 29 июля 2023, 12:31
138
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Штурм Иванков – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля видеотрансляцию матча предварительного этапа Кубка Украины
29 июля 2023, 12:30 | Обновлено 29 июля 2023, 12:31
138
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29 июля состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
В 17:00 Штурм» (Иванков) примет футбольный клуб «ЮКСА» из Тарасовки. Встреча состоится на тренировочной базе ФК «Динамо». Арбитр – Виталий Соловьев (Одесса).
Штурм Иванков – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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