Кубок Украины
29.07.2023 14:00 - : -
Кубок Украины29 июля 2023, 13:25 |
105
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Олимпия Савинцы – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля видеотрансляцию матча предварительного этапа Кубка Украины
29 июля 2023, 13:25 |
105
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29 июля состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
В 14:00 «Олимпия» (Савинцы) примет футбольный клуб «Кудровка». Встреча состоится в Миргороде, на стадионе «Старт». Арбитр – Сергей Дубиковский (Киевская обл.)
Олимпия Савинцы – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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