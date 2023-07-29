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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
29.07.2023 14:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
29 июля 2023, 13:25 |
105
0

Олимпия Савинцы – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля видеотрансляцию матча предварительного этапа Кубка Украины

29 июля 2023, 13:25 |
105
0
Олимпия Савинцы – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

29 июля состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.

В 14:00 «Олимпия» (Савинцы) примет футбольный клуб «Кудровка». Встреча состоится в Миргороде, на стадионе «Старт». Арбитр – Сергей Дубиковский (Киевская обл.)

Олимпия Савинцы – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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