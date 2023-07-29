29 июля на «Кехрвер» пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Эйпен» встретится с «Вестерло». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Эйпен

Команда принадлежит корпорации Aspire Zone, той самой, что превратило в гранда ПСЖ. Вот только в другие свои футбольные проекты катарцы инвестируют на порядок меньше. Вот и панды в Бельгии просто худо-бедно держатся в Жупилер-Лиге. Например, в прошлом сезоне было только 15-е место из 18 участников. Хотят большего, и надежды на долгожданный прогресс связаны с новым тренером Флорианом Кофельдтом, хотя 40-летний специалист оставил крайне противоречивые оценки своей работой в предыдущих клубах, Вердером и Вольфсбургом. Кроме того, это будет его первый опыт за границей, не в родной Германии. Примечательно, что и новички прибыли из Бундеслиги, Мевальд и Бялек. Но и потерь достаточно много, чего стоит уход Ндри и Превляка, у которых на двоих 13 мячей в прошлом сезоне.

Вестерло

Клуб в этом году отмечает 90-летний юбилей. Но все успехи сводятся к выступлениям в кубке. В 2001-м получилось и вовсе взять трофей, а через 10 лет поход De Kemphanen закончился поражением в финале. Именно в то время команды играли на высоком уровне, пробиваясь на евроарене. Но потом было несколько вылетов из Жупилер-Лиги. В очередной раз вернуться получилось по итогам позапрошлого розыгрыша. Для начала получилось неплохо, и новичок закончил на высоком, 8-м месте. Не удивительно, что Йонас Де Рек остается на тренерском посту, который он занимает с 2021-го года. Состав обновляют, причем с акцентом на омоложение. Уходят те, кому за 30, в том числе Насер Шадли с Ветолете, и берут молодых, так, за 20-летнего Боса Мельбурну заплатили 1,3 миллиона. Особняком выделим окончание аренды Де Кейпера, у которого закончилась аренда. Левый фулбек с 9-ю голами и 7 передачами возвращается в Брюгге.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне лучше получалось у Эйпена. Он выиграл дома и взял ничью на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но это старт сезона, и, с учетом скромных показателей прошлого чемпионата, ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).