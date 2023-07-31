Бельгия31 июля 2023, 05:23 | Обновлено 31 июля 2023, 05:43
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В Бельгии состоялся 1-й тур. Украинцы Яремчук и Филиппов в состав не попали
С 28 по 30 июля состоялся первый тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24
31 июля 2023, 05:23 | Обновлено 31 июля 2023, 05:43
251
0
С 28 по 30 июля состоялся 1-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.
В стартовом туре Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге» на матч против «Мехелена» (1:1).
Александр Филиппов также не был включен в состав «Сент-Трюйдена» игру со «Стандардом» (1:0).
Чемпионат Бельгии 2023/24
1-й тур, 29 июля
- 28.07. 21:45. Юніон Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:0
- 29.07. 17:00. Эйпен – Вестерло – 2:2
- 29.07. 19:15. Шарлеруа – Левен – 1:1
- 29.07. 21:45. РВДМ – Генк – 0:4
- 30.07. 14:30. Антверпен – Серкль Брюгге – 1:0
- 30.07. 17:00. Гент – Кортрейк – 3:2
- 30.07. 19:30. Брюгге – Мехелен – 1:1
- 30.07. 20:15. Сент-Трюйден – Стандард – 1:0
Турнирная таблица
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