В Бельгии состоялся 1-й тур. Украинцы Яремчук и Филиппов в состав не попали

С 28 по 30 июля состоялся 1-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.

В стартовом туре Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге» на матч против «Мехелена» (1:1).

Александр Филиппов также не был включен в состав «Сент-Трюйдена» игру со «Стандардом» (1:0).

Чемпионат Бельгии 2023/24

1-й тур, 29 июля

28.07. 21:45. Юніон Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:0

Андерлехт – 2:0 29.07. 17:00. Эйпен – Вестерло – 2:2

29.07. 19:15. Шарлеруа – Левен – 1:1

29.07. 21:45. РВДМ – Генк – 0:4

30.07. 14:30. Антверпен – Серкль Брюгге – 1:0

30.07. 17:00. Гент – Кортрейк – 3:2

30.07. 19:30. Брюгге – Мехелен – 1:1

30.07. 20:15. Сент-Трюйден – Стандард – 1:0

Турнирная таблица