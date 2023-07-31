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Чемпионат Бельгии
Эйпен
29.07.2023 17:00 – FT 2 : 2
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Бельгия
31 июля 2023, 05:23 | Обновлено 31 июля 2023, 05:43
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В Бельгии состоялся 1-й тур. Украинцы Яремчук и Филиппов в состав не попали

С 28 по 30 июля состоялся первый тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24

31 июля 2023, 05:23 | Обновлено 31 июля 2023, 05:43
251
0
В Бельгии состоялся 1-й тур. Украинцы Яремчук и Филиппов в состав не попали
Getty Images/Global Images Ukraine

С 28 по 30 июля состоялся 1-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.

В стартовом туре Роман Яремчук не попал в заявку «Брюгге» на матч против «Мехелена» (1:1).

Александр Филиппов также не был включен в состав «Сент-Трюйдена» игру со «Стандардом» (1:0).

Чемпионат Бельгии 2023/24

1-й тур, 29 июля

  • 28.07. 21:45. Юніон Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:0
  • 29.07. 17:00. Эйпен – Вестерло – 2:2
  • 29.07. 19:15. Шарлеруа – Левен – 1:1
  • 29.07. 21:45. РВДМ – Генк – 0:4
  • 30.07. 14:30. Антверпен – Серкль Брюгге – 1:0
  • 30.07. 17:00. Гент – Кортрейк – 3:2
  • 30.07. 19:30. Брюгге – Мехелен – 1:1
  • 30.07. 20:15. Сент-Трюйден – Стандард – 1:0

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Александр Филиппов Юнион Сент-Жилуаз Андерлехт Эйпен Вестерло Шарлеруа Ауд-Хеверле Левен РВДМ Генк Антверпен Серкль Брюгге Гент Кортрейк Брюгге Мехелен Сент-Трюйден Стандард
Источник Sport.ua
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