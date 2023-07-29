28.07.2023 21:45 – FT 2 : 0
Бельгия29 июля 2023, 00:41 | Обновлено 29 июля 2023, 00:57
74
0
Стартовал чемпионат Бельгии. Андерлехт потерпел поражение от Сент-Жилуаза
Голы у хозяев поля забили Деннис Эккерт и Камерон Пуэртас
29 июля 2023, 00:41 | Обновлено 29 июля 2023, 00:57
74
0
Вечером 28 июля стартовал чемпионат Бельгии сезона 2023/24.
В первом матче сезона «Андерлехт» потерпел поражение от «Сент-Жилуаза» (0:2).
Голы у хозяев поля забили Деннис Эккерт и Камерон Пуэртас (с пенальти).
Чемпионат Бельгии 2023/24
1-й тур, 29 июля
Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:0
Голы: Эккерт, 30, Пуэртас, 90+8 (пен)
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