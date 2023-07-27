Юнион Сент-Жилуаз

28 июля на «Жозеф Марьен» пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Андерлехтом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Рояль Юнион

Команда была очень хороша в первой трети прошлого века. К 1935-му году получилось собрать уже 11 чемпионских титулов. Но потом пошел спад, причем он был настолько глубок, что многие банально забыли о Les Unionistes. Благо, что именно этим проектом 5 лет назад заинтересовался Тони Блум - тот самый, что поднял Брайтон. Вот и в Бельгии новый актив получилось вывести в 2021-м году снова в Жупилер-Лигу. Новичок сенсационно выиграл регулярку, но в чемпионской пульке все-таки позволил себя опередить более опытному Брюгге. В новом розыгрыше, несмотря на нагрузку в еврокубках (в Лиге чемпионов обидно вылетели от первого же противника, Рейнджерс из Глазго, но потом дошли до четвертьфинала Лиги Европы), клуб смог финишировать 3-м. В новом сезоне придется начинать без ряда лидеров прошлого: Теума и ван дер Хейден проданы, Аденгра вернулся после аренды в Брайтон. Но есть и любопытные новички. И, главное, тренером стал Блессин, что вернулся в Бельгию после работы в Дженоа.

Андерлехт

Клуб остается историческим грандом бельгийского футбола. Но 34-й титул, который был взят еще в 2017-м году, остается последним. Более того, прошлый сезон получился неудачным даже на фоне последних, неудачных лет. В 2022/2023 пурпурно-белые набрали всего 46 очков и закончили на позорном для себя 11-м месте. Так низко флагман не финишировал с 1937-го года! Тем не менее, 44-летний датчанин, Брайн Ример, сохранил свой пост - кстати, это первый его опыт работы как главного тренера. Конечно же, серьезно сейчас обновился состав, и нашли возможность подписать, в том числе, Каспера Дольберга. Но только время покажет, насколько прибавит клуб с датчанином в атаке.

Статистика личных встреч

Все 6 последних матчей выиграл у Андерлехта Юнион.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги. Ставим на новую победу хозяев (коэффициент - 1,99).