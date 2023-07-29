29 июля на «Стад дю Пай де Шарлеруа» пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Шарлеруа» встретится с «Левеном». Старт поединка запланирован на 19:15 по киевскому времени.

Шарлеруа

Клуб так и не смог ни разу за всю историю выиграть ни единого по-настоящему весомого титула. Зебры дважды доходили до финала кубка, но и в 1978-м, и с 1993-м, все заканчивалось поражениями. Еще раньше, в 1969-м, было максимальное место в Жупилер-Лиге, 2-я итоговая позиция. Но больше это вице-чемпионство не повторилось. Наоборот, неоднократно черно-белые вылетали из высшего дивизиона Бельгии, правда, потом возвращаясь назад. А в 2015-м получилось даже выйти в Лигу Европы, где получилось разгромить в обоих матчах Бейтар. Но потом было противостояние с Зарей, и украинцы обыграли бельгийцев с общим счетом 0:5. История повторилась через 5 лет: прошли в экстра-тайме Партизан, но уступили потом Леху из Познани. Но в прошлом сезоне Шарлеруа закончил только на 9-й позиции.

Левен

Команда была основана в 2002-м году. И через 10 лет уже OHL дебютировали в высшем дивизионе страны. По большому, пока что клуб то сохраняет, не без труда, место в Жупилер-Лиге, то вынуждена играть на 2-м уровне бельгийского футбола. Так, все 3 крайних розыгрыша были проведены на элитном национальном уровне, но ни разу не получалось подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Более того, 10-е место, на котором закончили весной, стало лучшим результатом за полное десятилетие. Кстати, хотя какая-то отдушина для корпорации Кинг Пауэр, чей главный футбольный актив, Лестер, параллельно бесславно вылетел из Английской Премьер-Лиги. Выручили 3,5 миллиона на Луи Патрисе, защитнике молодежной сборной Бельгии. Эти деньги позволили сделать ряд подписаний, усилив все линии команды - Шломо, Банзузи и Ндри. Но остается еще понять, как они проявят себя на поле. По крайней мере, товарищеские поединки проходят неплохо.

Статистика личных встреч

Левен не проигрывает в 5 очных поединках. И вот уже трижды обыгрывали Шарлеруа.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Но, с учетом истории противостояний, рискнем поставить на то, что тут гости не проиграют (коэффициент - 1,78).