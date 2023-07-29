«Нас убили логистическими проблемами». Реал Фарма снялся с Кубка Украины

Официальный сайт «Реал Фармы» сообщил о решении клуба сняться с розыгрыша Кубка Украины 2023/24. Во втором предварительном раунде одесская команда должна была сыграть на выезде с «Тростянцом», но из-за логистических проблем «Реал Фарма» не сможет добраться до Тростянца, который находится на расстоянии почти 800 км.

«В результате жеребьевки, проведенной комитетом по проведению Кубка Украины, команде футбольного клуба «Реал Фарма» выпало ехать играть первый этап Кубка в город Тростянец Сумской области. Главным в проведении жеребьевки был заложен региональный принцип, поэтому для нас остается загадкой, как соблюдался региональный принцип и почему в результате команде «Реал Фарма» выпало ехать за тысячу километров, и мы об этом узнали за неделю до игры. Нас просто «убили» логистическими проблемами, и при всем нашем желании принять участие в Кубке Украины, мы не сможем это сделать физически – просто не сможем добраться! Поезд, неидеальный вариант, но и на него нет билетов туда и обратно, а перевозчики отказались ехать в этом направлении. Поэтому было принято нелегкое решение не участвовать в этом Кубке Украины.

Мы обращались с письмами и к вице-президенту УАФ Протасову А. В., и к организатору жеребьевки Дарагану В., но нам был дан ответ, что ничего уже сделать нельзя. Хотя мы предложили поменяться с командой из г. Сумы (речь идет о «Виктории» – прим.), которая ехала в Киев, чтобы Сумы играли с другой командой из Сум, а мы тогда могли бы поехать вместо них в Киев, и таким образом приняли бы участие в Кубке Украины. Но нам сказали, что уже была проведена жеребьевка и уже ничего сделать нельзя, а когда мы поинтересовались, как в жеребьевке соблюден территориальный принцип, если нам дали команду за 1000 км, нам ответили: «Да, так получилось, наверное, что-то было не доработано, но что-либо менять и изменить уже невозможно». На наши аргументы, что сейчас идет война, есть логистические проблемы и именно поэтому было принято решение создать несколько групп по территориальному принципу... И почему мы оказались в итоге в группе с двумя самыми дальними командами? Ответа нет...

Стоит отметить, что команда «Реал Фарма», начиная с сезона 2011-2012 года, ежегодно играла во Второй лиге в профессиональном футболе и регулярно участвовала в Кубке Украины и мы были среди тех команд (всего 5), которые готовы были играть в коронавирус, но к сожалению, тогда большинство сказали, что нет возможности и отказались играть – соревнования во Второй лиге во время коронавируса не были закончены, а проводились только в Первой и Высшей лигах, хотя мы писали в письме и это зафиксировано, что мы готовы были играть в коронавирус.

Когда началась война, мы одни из первых направили письмо в Федерацию футбола, что готовы играть в военное время и стоит сказать, что таких команд во второй лиге нашлось всего 10. В первый военный год Кубок Украины не проводился, и в этом году – это первый Кубок в военное время, который требовал нестандартных решений во время его проведения. Для этого и был внедрен территориальный принцип.

Стоит сказать, что территориальный принцип был введен уже давно и последние годы мы играли с «Таврией» дважды, с херсонским «Кристаллом» в первом круге Кубка, то есть с командами, которые были территориально близкими к нам.

Но первый же Кубок, который решили проводить во время войны, логистически не сложился, поэтому при всем нашем желании и финансовых возможностях поехать и принять участие – мы были лишены такой возможности. Перевозчики отказывались ехать в Тростянец, а ехать по железной дороге сложно, но мы были готовы и на это, но выяснилось о проблемах с билетами, которые за неделю очень сложно решить, точнее – невозможно.

Сначала мы не реагировали, поскольку прошла информация, что команда «Тростянец» будет проводить свои игры во второй лиге или в Полтаве, или в Киеве. Но когда оказалось, что нам надо ехать в Тростянец, выяснилось, что такой возможности нам добраться из Одессы нет. Эта жеребьевка лишила возможности команду «Реал Фарма» принять участие в Кубке Украины», – говорится в заявлении клуба.