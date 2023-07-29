Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен результатом. За месяц нереально что-то создать»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал матч 1-го тура Первой лиги против «Хуста» (1:0).

– Какие ваши впечатления от первого матча в сезоне?

– Первые матчи всегда так нервны, но не все удается. Я поклонник того, чтобы первые поединки играть на выезде, но таков календарь, поэтому была нервозность. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. После сегодняшнего матча вратаря «Хуста» можно вызывать в сборную Украины. Однако мы сами виноваты, что не можем увереннее наносить завершающий удар. Я прекрасно понимаю, что все наши соперники будут так играть, как сегодня: от обороны, ожидая своих шансов на контратаках. Мы должны быть готовы к этому. Нам нужно улучшать реализацию, потому что в следующий раз можем за это поплатиться.

– Счет 1:0 для вас – это неудовлетворительный результат?

– Я результатом недоволен, это однозначно. Иметь столько моментов и их не реализовать... В этом плане мы должны прибавить.

– Следующий матч – против «Прикарпатья» в Кубке Украины. Будет такой состав, как сегодня, ожидают ли нас сюрпризы?

– Мы дадим возможность поиграть другим футболистам и молодежи. Конечно, проведем ротацию состава и решим, кто поедет на кубковый матч. Наша основная задача – выход в УПЛ. Мы попытаемся достичь чего-то в Кубке Украины, но для меня и команды самое важное – выйти в УПЛ.

– Семь лет мы вас не видели на тренерском мостике. Волновались сегодня?

– Трудно было, тем более дома. Я видел, что игроки тоже волновались. Старт сезона всегда непрост.

– На сколько процентов команда готова к чемпионату?

– За месяц времени создать то, что ты хочешь – это нереально. Однако какой-то шаг вперед мы сделали. Когда мы играли на сборах, там не было такой ответственности, все получалось лучше. Сейчас это официальные матчи, нужно набирать очки, потому не так просто. Моментами было неплохо, но пока целостной игры нет.