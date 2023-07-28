Левый берег уничтожил Горняк-Спорт, шедевр Подлепенца принес очки Карпатам

28 июля состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины 2023/24.

На старте чемпионата львовские «Карпаты» минимально обыграли «Хуст» со счетом 1:0 в группе А. Единственный гол на 23-й минуте забил Евгений Подлепенец красивым ударом в девятку.

На 37-й минуте встречи Вадим Мердеев получил красную карточку.

«Левый берег» на своем поле уверенно обыграл «Горняк-Спорт» 5:0. Дублем отметился Даниил Сухоручко. Также за хозяев забили Владислав Войцеховский, Александр Дударенко и Алексей Литовченко.

Первая лига Украины. 28 июля

Группа А. 1-й тур

Карпаты – Хуст – 1:0

Гол: Подлепенец, 23

Удаление: Мердеев, 37

Группа Б. 1-й тур

Левый берег – Горняк-Спорт – 5:0

Голы: Войцеховский, 22, Сухоручко, 52, 61, Дударенко, 74, Литовченко, 90+3