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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
28.07.2023 17:00 – FT 1 : 0
Хуст
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Украина. Первая лига
28 июля 2023, 19:48 | Обновлено 28 июля 2023, 20:01
1906
1

Левый берег уничтожил Горняк-Спорт, шедевр Подлепенца принес очки Карпатам

28 июля состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины

28 июля 2023, 19:48 | Обновлено 28 июля 2023, 20:01
1906
1
Левый берег уничтожил Горняк-Спорт, шедевр Подлепенца принес очки Карпатам
ФК Карпаты Львов

28 июля состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины 2023/24.

На старте чемпионата львовские «Карпаты» минимально обыграли «Хуст» со счетом 1:0 в группе А. Единственный гол на 23-й минуте забил Евгений Подлепенец красивым ударом в девятку.

На 37-й минуте встречи Вадим Мердеев получил красную карточку.

«Левый берег» на своем поле уверенно обыграл «Горняк-Спорт» 5:0. Дублем отметился Даниил Сухоручко. Также за хозяев забили Владислав Войцеховский, Александр Дударенко и Алексей Литовченко.

Первая лига Украины. 28 июля

Группа А. 1-й тур

Карпаты – Хуст – 1:0

Гол: Подлепенец, 23

Удаление: Мердеев, 37

Группа Б. 1-й тур

Левый берег – Горняк-Спорт – 5:0

Голы: Войцеховский, 22, Сухоручко, 52, 61, Дударенко, 74, Литовченко, 90+3

Видео гола Подлепенца:

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Карпаты Львов).
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Евгений Подлепенец Даниил Сухоручко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Карпаты Львов Хуст Левый берег Горняк-Спорт Вадим Мердеев Владислав Войцеховский Александр Дударенко Алексей Литовченко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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dudigo78
Сьогоднішня гра Карпат така сама печаль, як і при Тлумаку
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