Левый берег уничтожил Горняк-Спорт, шедевр Подлепенца принес очки Карпатам
28 июля состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины
28 июля состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины 2023/24.
На старте чемпионата львовские «Карпаты» минимально обыграли «Хуст» со счетом 1:0 в группе А. Единственный гол на 23-й минуте забил Евгений Подлепенец красивым ударом в девятку.
На 37-й минуте встречи Вадим Мердеев получил красную карточку.
«Левый берег» на своем поле уверенно обыграл «Горняк-Спорт» 5:0. Дублем отметился Даниил Сухоручко. Также за хозяев забили Владислав Войцеховский, Александр Дударенко и Алексей Литовченко.
Первая лига Украины. 28 июля
Группа А. 1-й тур
Карпаты – Хуст – 1:0
Гол: Подлепенец, 23
Удаление: Мердеев, 37
Группа Б. 1-й тур
Левый берег – Горняк-Спорт – 5:0
Голы: Войцеховский, 22, Сухоручко, 52, 61, Дударенко, 74, Литовченко, 90+3
Видео гола Подлепенца:
События матча
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