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Украина. Первая лига
28 июля 2023, 08:43 | Обновлено 28 июля 2023, 08:44
257
0

Первая лига. Матчи 1-го тура, 28 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня видеотрансляцию поединков стартового тура Первой лиги

28 июля 2023, 08:43 | Обновлено 28 июля 2023, 08:44
257
0
Первая лига. Матчи 1-го тура, 28 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый берег

28 июля проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 1-й тур, 28 июля

  • 14:00. Металург Запорожье – Кремень Кременчуг
  • 15:00. Нива Бузовая – Агробизнес Волочиск
  • 17:00. Карпаты Львов – Хуст
  • 17:00. Левый берег – Горняк-Спорт

Видеотрансляция матчей

14:00. Металург Запорожье – Кремень Кременчуг

15:00. Нива Бузовая – Агробизнес Волочиск

17:00. Карпаты Львов – Хуст

17:00. Левый берег – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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