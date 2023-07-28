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Украина. Первая лига28 июля 2023, 08:43 | Обновлено 28 июля 2023, 08:44
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Первая лига. Матчи 1-го тура, 28 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня видеотрансляцию поединков стартового тура Первой лиги
28 июля 2023, 08:43 | Обновлено 28 июля 2023, 08:44
257
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28 июля проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 1-й тур, 28 июля
- 14:00. Металург Запорожье – Кремень Кременчуг
- 15:00. Нива Бузовая – Агробизнес Волочиск
- 17:00. Карпаты Львов – Хуст
- 17:00. Левый берег – Горняк-Спорт
Видеотрансляция матчей
14:00. Металург Запорожье – Кремень Кременчуг
15:00. Нива Бузовая – Агробизнес Волочиск
17:00. Карпаты Львов – Хуст
17:00. Левый берег – Горняк-Спорт
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