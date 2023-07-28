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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
28.07.2023 15:00 – FT 2 : 1
Агробизнес
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Украина. Первая лига
28 июля 2023, 16:57 | Обновлено 28 июля 2023, 17:07
297
0

Первая лига. Металлург не одолел Кремень, Нива Бузовая начала с победы

Сыграны два матча стартового тура сезона-2023/2024

28 июля 2023, 16:57 | Обновлено 28 июля 2023, 17:07
297
0
Первая лига. Металлург не одолел Кремень, Нива Бузовая начала с победы
facebook.com/mfcmetalurg

В рамках 1-го тура сезона-2023/2024 в Первой лиге чемпионата Украины запорожский «Металлург» выяснил отношения с «Кремнем». Встреча завершилась вничью 0:0.

В другом матче дня «Нива» Бузовая в своем премьерном матче в Первой лиге добилась победы над «Агробизнесом» – 2:1. Команда из Волочиска, напомним, возобновила свои выступления в дивизионе после годичной паузы.

Первая лига. 1-й тур

Группа Б

«Металлург» – «Кремень» – 0:0

Группа А

«Нива» Бузовая – «Агробизнес» – 2:1

Голы: Кныш, 9, Паламар, 64 – Равлик, 27.

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Источник Sport.ua
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