Первая лига. Металлург не одолел Кремень, Нива Бузовая начала с победы
Сыграны два матча стартового тура сезона-2023/2024
В рамках 1-го тура сезона-2023/2024 в Первой лиге чемпионата Украины запорожский «Металлург» выяснил отношения с «Кремнем». Встреча завершилась вничью 0:0.
В другом матче дня «Нива» Бузовая в своем премьерном матче в Первой лиге добилась победы над «Агробизнесом» – 2:1. Команда из Волочиска, напомним, возобновила свои выступления в дивизионе после годичной паузы.
Первая лига. 1-й тур
Группа Б
«Металлург» – «Кремень» – 0:0
Группа А
«Нива» Бузовая – «Агробизнес» – 2:1
Голы: Кныш, 9, Паламар, 64 – Равлик, 27.
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