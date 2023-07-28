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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:23 | Обновлено 28 июля 2023, 23:34
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0

Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля в 17:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 июля 2023, 23:23 | Обновлено 28 июля 2023, 23:34
50
0
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 29 июля, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Шахтер». Игра пройдет в Киевской области урочище «Млиново» Бориспольского района на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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