Украина. Премьер лига28 июля 2023, 23:23 | Обновлено 28 июля 2023, 23:34
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Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля в 17:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 июля 2023, 23:23 | Обновлено 28 июля 2023, 23:34
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В субботу, 29 июля, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Шахтер». Игра пройдет в Киевской области урочище «Млиново» Бориспольского района на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Шахтер»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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