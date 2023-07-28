В субботу, 29 июля, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Шахтер». Игра пройдет в Киевской области урочище «Млиново» Бориспольского района на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

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«Металлист 1925» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».