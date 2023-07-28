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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 18:23 | Обновлено 28 июля 2023, 18:39
434
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 18:23 | Обновлено 28 июля 2023, 18:39
434
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
ФК Шахтер

В субботу, 29 июля, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Авангард» урочища «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало встречи в 17:00.

«Металлист 1925» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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