Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 13:05 | Обновлено 28 июля 2023, 13:18
1189
3

Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»

Клуб поддержал Ольгу Харлан

28 июля 2023, 13:05 | Обновлено 28 июля 2023, 13:18
1189
3
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Харлан

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, которую на чемпионате мира наказали из-за отказа пожать руку представительнице россии.

«Поведение спортивных чиновников – это позор и трусость. Поведение Харлан – это пример для наших спортсменов, что нужно делать, когда около тебя представитель россии. Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые совершают оккупанты – это очередное испытание для поиска правды и справедливости.

Дисквалификация Ольги Харлан демонстрирует все еще существующие двойные стандарты, но реакция нашего общества, представителей спортивного сообщества и власти дают надежду, что в дальнейшем украинские спортсмены будут защищены от подобного произвола. Спасибо Ольге лично от себя и всего нашего клуба за этот поступок и ее патриотическую позицию», – подчеркнул Суркис.

Мы все – Ольга Харлан
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Динамо Киев Игорь Суркис Ольга Харлан российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
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Dfs2262ar
Хто б млять казав би!
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0
Gargantua
что, так и сказал "Харлана"?
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-1
New Zealander
Спорт уа. Харлан - єто женщина, а не мужчина
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-2
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