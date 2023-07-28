Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис высказался о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, которую на чемпионате мира наказали из-за отказа пожать руку представительнице россии.

«Поведение спортивных чиновников – это позор и трусость. Поведение Харлан – это пример для наших спортсменов, что нужно делать, когда около тебя представитель россии. Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые совершают оккупанты – это очередное испытание для поиска правды и справедливости.

Дисквалификация Ольги Харлан демонстрирует все еще существующие двойные стандарты, но реакция нашего общества, представителей спортивного сообщества и власти дают надежду, что в дальнейшем украинские спортсмены будут защищены от подобного произвола. Спасибо Ольге лично от себя и всего нашего клуба за этот поступок и ее патриотическую позицию», – подчеркнул Суркис.