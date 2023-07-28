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Лига конференций
28 июля 2023, 11:52 | Обновлено 28 июля 2023, 12:06
1021
0

Ибрахим Кане превзошел рекорд Артема Довбика

23-летний малиец забил решающий мяч в ворота «Дилы» на 90+3-й минуте

28 июля 2023, 11:52 | Обновлено 28 июля 2023, 12:06
1021
0
Ибрахим Кане превзошел рекорд Артема Довбика
ФК Ворскла. Ибрагим Кане

Ибрахим Кане, забивший решающий мяч в ворота «Дилы» (2:1) на 3-й компенсированной минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола украинских клубов в Лиге конференций. Прежнее достижение, установленное в октябре 2022 года Артемом Довбиком в поединке «Днепра-1» с «Вадуцом», 23-летний малиец превзошел на 2 минуты.

Среди игроков украинских клубов еще позже приносили победу своим командам в основное время матчей только динамовец Браун Идейе и «горняк» Манор Соломон.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.08.2012

ЛЧ

КР3

Браун ИДЕЙЕ

Динамо

Фейеноорд (г)

90+6'

1:0

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Аталанта (г)

90+5'

2:1

16.04.2009

КУ

1/4

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Марсель (г)

90+3'

2:1

20.10.2011

ЛЕ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Динамо

Бешикташ (д)

90+3'

1:0

17.03.2016

ЛЕ

1/8

ЭДУАРДУ

Шахтер

Андерлехт (г)

90+3'

1:0

27.07.2023

ЛК

КР2

Ибрахим КАНЕ

Ворскла

Дила (д)

90+3'

2:1

27.11.2018

ЛЧ

ГТ

ТАЙСОН

Шахтер

Хоффенхайм (г)

90+2'

3:2

05.08.2010

ЛЕ

КР3

Денис КОЖАНОВ

Карпаты

Зестафони (г)

90+1'

1:0

28.11.2013

ЛЕ

ГТ

Анатолий ДИДЕНКО

Черноморец

Динамо З (д)

90+1'

2:1

13.10.2022

ЛК

ГТ

Артем ДОВБИК

Днепр-1

Вадуц (г)

90+1'

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Лига конференций Ибрахим Кане Ворскла Полтава Ворскла - Дила
Источник Sport.ua
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