Ибрахим Кане превзошел рекорд Артема Довбика
23-летний малиец забил решающий мяч в ворота «Дилы» на 90+3-й минуте
Ибрахим Кане, забивший решающий мяч в ворота «Дилы» (2:1) на 3-й компенсированной минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола украинских клубов в Лиге конференций. Прежнее достижение, установленное в октябре 2022 года Артемом Довбиком в поединке «Днепра-1» с «Вадуцом», 23-летний малиец превзошел на 2 минуты.
Среди игроков украинских клубов еще позже приносили победу своим командам в основное время матчей только динамовец Браун Идейе и «горняк» Манор Соломон.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.08.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Динамо
|
Фейеноорд (г)
|
90+6'
|
1:0
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Аталанта (г)
|
90+5'
|
2:1
|
16.04.2009
|
КУ
|
1/4
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Марсель (г)
|
90+3'
|
2:1
|
20.10.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
Бешикташ (д)
|
90+3'
|
1:0
|
17.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
Андерлехт (г)
|
90+3'
|
1:0
|
27.07.2023
|
ЛК
|
КР2
|
Ибрахим КАНЕ
|
Ворскла
|
Дила (д)
|
90+3'
|
2:1
|
27.11.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
Хоффенхайм (г)
|
90+2'
|
3:2
|
05.08.2010
|
ЛЕ
|
КР3
|
Денис КОЖАНОВ
|
Карпаты
|
Зестафони (г)
|
90+1'
|
1:0
|
28.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Анатолий ДИДЕНКО
|
Черноморец
|
Динамо З (д)
|
90+1'
|
2:1
|
13.10.2022
|
ЛК
|
ГТ
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
Вадуц (г)
|
90+1'
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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