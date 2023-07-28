Ибрахим Кане превзошел рекорд Артема Довбика

Ибрахим Кане, забивший решающий мяч в ворота «Дилы» (2:1) на 3-й компенсированной минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола украинских клубов в Лиге конференций. Прежнее достижение, установленное в октябре 2022 года Артемом Довбиком в поединке «Днепра-1» с «Вадуцом», 23-летний малиец превзошел на 2 минуты.

Среди игроков украинских клубов еще позже приносили победу своим командам в основное время матчей только динамовец Браун Идейе и «горняк» Манор Соломон.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы украинских клубов в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 07.08.2012 ЛЧ КР3 Браун ИДЕЙЕ Динамо Фейеноорд (г) 90+6' 1:0 01.10.2019 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН Шахтер Аталанта (г) 90+5' 2:1 16.04.2009 КУ 1/4 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер Марсель (г) 90+3' 2:1 20.10.2011 ЛЕ ГТ Денис ГАРМАШ Динамо Бешикташ (д) 90+3' 1:0 17.03.2016 ЛЕ 1/8 ЭДУАРДУ Шахтер Андерлехт (г) 90+3' 1:0 27.07.2023 ЛК КР2 Ибрахим КАНЕ Ворскла Дила (д) 90+3' 2:1 27.11.2018 ЛЧ ГТ ТАЙСОН Шахтер Хоффенхайм (г) 90+2' 3:2 05.08.2010 ЛЕ КР3 Денис КОЖАНОВ Карпаты Зестафони (г) 90+1' 1:0 28.11.2013 ЛЕ ГТ Анатолий ДИДЕНКО Черноморец Динамо З (д) 90+1' 2:1 13.10.2022 ЛК ГТ Артем ДОВБИК Днепр-1 Вадуц (г) 90+1' 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.