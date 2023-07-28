ЯСТРЕМСКАЯ – о реакции WTA: «Дали понять, что вмешиваться не будут»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обратилась к болельщикам в социальных сетях после матча с Миррой Андреевой на турнире в Лозанне.

«Я бы хотела написать о недавней ситуации, которая произошла [на турнире] в Швейцарии, и которая вряд ли является приемлемой, по моему мнению. Теннисные инстанции, к сожалению, остаются равнодушными к преступлениям, совершенным в Украине. Недавно я призвала к применению санкций в адрес Мирры Андреевой за те публикации, которые она «лайкнула» в соцсетях, которые как раз и касались совершения этих преступлений против украинцев. И в WTA просто дали понять, что вмешиваться не будут. Я расстроена, но сохраняю преданность борьбе за мою страну, мою семью и моих друзей в Украине. Я бы также хотела особенно поблагодарить Швейцарию и местных организаторов за их теплый прием», – написала Ястремская в инстаграме.

Отметим, что ранее Ястремская требовала применения санкций против ее будущей соперницы Анастасии Гасановой, которая повторяла кремлевские нарративы. Тогда Гасанова снялась с парного матча против сестер Ястремских еще до его начала и до конца сезона на корты не выходила.