Роман ЗОЗУЛЯ: «FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов»

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля поддержал украинскую саблистку Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию.

«Ольга Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознательность и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию. Просто Ольга знает, что р*сня без опознавательных знаков – это все равно р*сня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы пожимать ему руку. Врага нужно побеждать и она это сделала.

К сожалению, международная федерация фехтования (FIE) в очередной раз доказала, что российские деньги важнее принципов. Вопросов нет – просто стыд и позор. В то же время у меня есть вопрос к нашему министру спорта, сделали ли вы все возможное и невозможное за эти несколько часов после поединка, чтобы не допустить дисквалификации нашей чемпионки? Ольга Харлан имела достоинство и мужество указать на место своей сопернице, зная о возможных последствиях. А у вас как с этим, господин министр?», – написал Зозуля в телеграм-канале.

Харлан получила дисквалификацию с чемпионата мира. Произошло это после отказа украинки пожимать руку нейтральной фехтовальщице из рф Анне Смирновой. Харлан одержала победу над Смирновой (15:7) и после завершения боя предлагала стукнуться оружием вместо рукопожатия. Однако после того, как россиянка отказала от предложения, украинка покинула пределы дорожки.

Сначала Харлан прошла в следующий раунд чемпионата мира. Однако впоследствии организаторы турнира изменили свое решение и дисквалифицировали ее, за что она вынуждена находиться вне соревнований в течение следующих 60 дней.