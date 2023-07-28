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Чемпионат Украины
Оболонь
28.07.2023 17:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 05:23 | Обновлено 28 июля 2023, 05:25
88
0

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 1 тура УПЛ начнется 28 июля в 17:00

28 июля 2023, 05:23 | Обновлено 28 июля 2023, 05:25
88
0
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и други

В пятницу, 28 июля, состоится матч-открытие 1 тура и вообще сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало - в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Плеер будет добавлен непосредственно перед самой игрой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» - «Колос».

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Источник Sport.ua
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