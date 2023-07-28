Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Житомире пройдет матч 1 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.
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Верес - Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Плеер будет доступен непосредственно перед игрой.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье»
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