Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Верес
28.07.2023 19:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 02:41 | Обновлено 28 июля 2023, 02:48
160
0

Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Житомире пройдет матч 1 тура Украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 02:41 | Обновлено 28 июля 2023, 02:48
160
0
Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес - Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Плеер будет доступен непосредственно перед игрой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье»

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Дисквалификация ни за что. Как Харлан не пожала руку сопернице из рф
Другие виды | 27 июля 2023, 23:30 3
ВИДЕО. Дисквалификация ни за что. Как Харлан не пожала руку сопернице из рф
ВИДЕО. Дисквалификация ни за что. Как Харлан не пожала руку сопернице из рф

Смотрите видео скандального эпизода дня на ЧМ-2023 по фехтованию

Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27 июля 2023, 17:38 39
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан

О медлительности европейского спортивного Карфагена, который мы все равно разрушим   

Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Футбол | 27.07.2023, 09:18
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
Арсенал в голевом триллере в США перестрелял Барселону
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
Футбол | 27.07.2023, 20:50
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Футбол | 27.07.2023, 22:24
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.07.2023, 15:37 3
Футбол
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 7
Другие виды
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 4
Футбол
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
26.07.2023, 03:50 10
Футбол
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
ФОТО. Усик показал актуальную форму за месяц до боя с Дюбуа
26.07.2023, 15:25
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 12
Футбол
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем