В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

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Верес - Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье»