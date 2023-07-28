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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 01:30 |
57
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье

Игра 1 тура УПЛ начнется 28 июля в 19:00

28 июля 2023, 01:30 |
57
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
НК Верес

В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес - Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье»

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Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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