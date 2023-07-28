Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса
27 июля по всей Европе состоялись первые матчи 2-го раунда Лиги конференций
27 июля по всей Европе состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы успешно провела домашний матч против грузинской «Дилы» (2:1), вырвав победу в компенсированное время благодаря удару Ибрахима Коне. Интересно, что у гостей голом отличился украинец Николай Ковталюк.
Украинский хавбек Роман Безус забил три гола за кипрскую «Омонию» в гостевом матче против «Габалы» из Азербайджана (3:2).
Ответные поединки состоятся через неделю, 3 августа.
Лига конференций. 2-й раунд квалификации
Первый матч. 27 июля, Габала (Азербайджан)
Ворскла Полтава (Украина) – Дила Гори (Грузия) – 2:1
Голы: Фелипе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57
Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:3
Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен)
Все матчи 2-го раунда квалификации
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольге грозила дисквалификация
Победив, украинка прекратила борьбу в личном турнире саблисток