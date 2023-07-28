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Лига конференций
28 июля 2023, 00:23 | Обновлено 28 июля 2023, 00:43
412
0

Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса

27 июля по всей Европе состоялись первые матчи 2-го раунда Лиги конференций

28 июля 2023, 00:23 | Обновлено 28 июля 2023, 00:43
412
0
Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса
ФК Ворскла

27 июля по всей Европе состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы успешно провела домашний матч против грузинской «Дилы» (2:1), вырвав победу в компенсированное время благодаря удару Ибрахима Коне. Интересно, что у гостей голом отличился украинец Николай Ковталюк.

Украинский хавбек Роман Безус забил три гола за кипрскую «Омонию» в гостевом матче против «Габалы» из Азербайджана (3:2).

Ответные поединки состоятся через неделю, 3 августа.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Первый матч. 27 июля, Габала (Азербайджан)

Ворскла Полтава (Украина) – Дила Гори (Грузия) – 2:1

Голы: Фелипе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57

Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен)

Все матчи 2-го раунда квалификации

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Лига конференций Дила Гори Ворскла Полтава Ворскла - Дила Роман Безус Омония Габала статистические расклады хет-трик Николай Ковталюк
Источник Sport.ua
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