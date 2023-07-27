Юрген КЛОПП: «Нам будет не хватать Хендерсона»
Тренер «Ливерпуля» – об уходе капитана команды
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак»:
«Я знаю, что для Хендо это было действительно, действительно трудное решение. Это грустно, потому что он был единственным капитаном у меня здесь, в «Ливерпуле». Думаю, что для него это тоже волнительно. Нам будет его не хватать, это ясно — и как человека, и как игрока.
Хендерсон — профессионал высшего класса, первоклассный парень и очень, очень, очень хороший игрок. Вот кем нужно быть, если хочешь так долго играть за «Ливерпуль».
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