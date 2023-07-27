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  4. Юрген КЛОПП: «Нам будет не хватать Хендерсона»
Англия
27 июля 2023, 19:56 |
326
0

Юрген КЛОПП: «Нам будет не хватать Хендерсона»

Тренер «Ливерпуля» – об уходе капитана команды

27 июля 2023, 19:56 |
326
0
Юрген КЛОПП: «Нам будет не хватать Хендерсона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер капитана команды Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак»:

«Я знаю, что для Хендо это было действительно, действительно трудное решение. Это грустно, потому что он был единственным капитаном у меня здесь, в «Ливерпуле». Думаю, что для него это тоже волнительно. Нам будет его не хватать, это ясно — и как человека, и как игрока.

Хендерсон — профессионал высшего класса, первоклассный парень и очень, очень, очень хороший игрок. Вот кем нужно быть, если хочешь так долго играть за «Ливерпуль».

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Юрген Клопп Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак
Источник ФК Ливерпуль
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