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  4. Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Фехтование
27 июля 2023, 20:06 | Обновлено 27 июля 2023, 20:08
2397
4

Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан

Первая ракетка Украины поддержала Ольгу после скандала на ЧМ по фехтованию

27 июля 2023, 20:06 | Обновлено 27 июля 2023, 20:08
2397
4
Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала сторис в своем Instagram, где поддержала украинскую саблистку Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию:

«Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение.

Вся наша любовь и уважение – Ольге Харлан», – написала Элина.

27 июля Харлан победила на старте соревнований «нейтральную» спортсменку из россии Анну Смирнову. После завершения боя Ольга отказалась жать руку сопернице по понятным причинам. Международная федерация фехтования (FIE) решила дисквалифицировать украинку за такой поступок.

Мы все – Ольга Харлан
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Элина Свитолина Ольга Харлан чемпионат мира по фехтованию
Источник Instagram
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T-800
Світоліна розповіла, доки не потискатиме руку росіянкам
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-1
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Serhiy (Миколаїв)
Ми тільки їздемо на росію, грати там на турнірах.
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-3
DK1961
Все правильно. Только в отличие от Харлан вас (теннисистов) не дисквалифицируют 
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-4
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