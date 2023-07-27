Элина СВИТОЛИНА: Мы не жмем руку россиянам и белорусам. Всё уважение Харлан

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала сторис в своем Instagram, где поддержала украинскую саблистку Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию:

«Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение.

Вся наша любовь и уважение – Ольге Харлан», – написала Элина.

27 июля Харлан победила на старте соревнований «нейтральную» спортсменку из россии Анну Смирнову. После завершения боя Ольга отказалась жать руку сопернице по понятным причинам. Международная федерация фехтования (FIE) решила дисквалифицировать украинку за такой поступок.