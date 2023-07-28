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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 03:35 | Обновлено 28 июля 2023, 04:35
562
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Колос

В Киеве состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 03:35 | Обновлено 28 июля 2023, 04:35
562
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Колос
ФК Колос

В пятницу, 28 июля, состоится матч-открытие 1 тура и вообще сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало - в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» - «Колос».

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Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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