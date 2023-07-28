В пятницу, 28 июля, состоится матч-открытие 1 тура и вообще сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало - в 17:00.

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Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» - «Колос».