Ворскла: потеря лидеров, отсутствие усиления и урезанный бюджет

27 июля «Ворскла» официально начинает новый сезон. Полтавская команда стартует в квалификации Лиги конференций двумя поединками против грузинской «Дилы».

Первая игра состоится на арене небольшого польского городка Тыхы (юг страны, недалеко от Катовице). Этот поединок для подопечных Виктора Скрипника будет номинально домашним. Ответную встречу через неделю примет стадион «Тенгиз Бурджанадзе» в Гори.

Однако отсутствие полноценных «родных стен» и «двенадцатого» игрока – не самая большая проблема нынешней «Ворсклы». Потому что есть другие, более ощутимые и болезненные.

Проблемы у Константина Жеваго

Почетным президентом «Ворсклы» является известный отечественный бизнесмен Константин Жеваго. В 2021 году авторитетный журнал Forbes оценил его состояние в 2,4 млрд долларов. Тогда он занимал третье место в списке самых богатых людей Украины.

Однако уже в следующем году, с началом полномасштабной рашистской агрессии в Украину, активы Жеваго «похудели» более чем на миллиард.

Но, как оказалось, для Константина Валентиновича то были лишь цветочки. Ягодки начались чуть позже. Он был обвинен в расхищении средств банка «Финансы и Кредит». Украина направила во Францию (место «дислокации» опального олигарха) документы с требованием его экстрадиции. Но французская сторона, которая сразу арестовала Жеваго в Куршевеле, затем выпустила украинского бизнесмена на свободу под залог в один миллион евро. И в выдаче отказала.

Тем не менее, наши правоохранительные органы на этом не успокоились. Счета Жеваго в швейцарских банках были заморожены (свыше 110 млн евро), подобное случилось и относительно его сбережений в Украине (порядка 46 млрд гривен).

Под подозрение в растрате средств попал и принадлежащий Жеваго Полтавский горно-обогатительный комбинат, руководству которого инкриминируется незаконное присвоение 400 млн гривен.

Жеваго посредством своей пресс-службы называет все выдвинутые против него обвинения политическим заказом и давлением.

Но, как бы то ни было, можно смело утверждать следующее: Константину Жеваго сейчас не до футбола.

Проблемы с финансированием

Собственно, футболом почетный президент «Ворсклы» по-настоящему и не болел. Для него полтавский клуб – не столько отдушина, сколько потребность. Изначально убыточный проект.

Тем не менее, Константин Валентинович из года в год продолжал инвестировать в полтавский футбольный клуб. И по меркам УПЛ «Ворскла» всегда считалась крепко стоящей на ногах. И этой устойчивостью «зелено-белые» всецело обязаны именно Жеваго.

ФК Ворскла

Но так как иных инвесторов у клуба нет, а у главного и единственного – серьезные проблемы, «Ворскла» вполне могла столкнуться с гамлетовским «быть или не быть». А что, «негаразды» у Жеваго действительно серьезные, и, как показывает практика, реальные проблемы собственников наших клубов могут привести к упадку этих самых клубов («Днепр», «Металлист», «Металлург» Донецк и другие).

К счастью, для нынешней «Ворсклы» так категорически вопрос стоять не будет: клуб и команда остаются на плаву. Однако в новом сезоне бюджет клуба будет существенно урезан. Об этом не единожды довелось услышать от функционеров «Ворсклы».

По неофициальной информации, бюджет полтавского клуба в сезоне 2023/2024 будет урезан почти в два раза. Он, этот бюджет, будет ниже десяти млн долларов (по словам самого Жеваго). Но сколько в итоге получится – девять миллионов или три, кроме почетного президента клуба и его ближайшего окружения никто не знает.

Ясно одно: в новом сезоне полтавской команде придется потуже затянуть ремни. Хоть Виктор Скрипник и утверждает, что с финансированием «хуже не стало».

Проблемы с составом

Если с финансированием в «Ворскле», по словам главного тренера, пока что все в порядке, то вот относительно комплектации коллектива такого не скажешь. И это – мягко говоря.

Если на момент прихода в Полтаву Скрипник получил от Жеваго настоящий карт-бланш – тренер мог подбирать футболистов в команду под свое видение, то перед началом сезона 2023/2024 о новичках «Ворсклы», тем более приобретенных за живые деньги, не может быть и речи.

Единственным полноценным трансфером «Ворсклы» нынешнего лета стал центрбек Сантана, которого взяли в аренду. О профильных характеристиках и способностях бразильского защитника можно только догадываться.

А вот потери «Ворсклы» в разы весомее. Команду покинули два лучших футболиста прошлого сезона – защитник Кравец и форвард Сефери.

Василий подался в «Днепр-1» – там просто предложили лучшие условия. Таулянт перешел в эмиратский клуб «Бани Яс». И тоже на более «хлебное» место. По неофициальной информации, за переход Сефери «Ворскла» получит порядка 250 тысяч евро. Хотя покупала форварда в два раза дороже.

Но, похоже, из-за потери главного снайпера коллектива всерьез переживает лишь главный тренер. Скрипник был главным инициатором приглашения Сефери. Он же был и гарантом его финансового благополучия.

ФК Ворскла. Таулянт Сефери был лидером полтавчан в прошлом сезоне

По слухам, Сефери был самым высокооплачиваемым футболистом «Ворсклы» в прошлом сезоне – получал свыше 25 тысяч евро в месяц. До резких проблем Жеваго клуб со скрипом, но таки мог позволить себе такую роскошь. Теперь же – не может. Поэтому и без особого сожаления отпустил северомакедонца восвояси, параллельно разгрузив платежную ведомость. Поговаривают, Скрипник был против. И тренера можно понять.

С уходом Сефери, да и Кравца тоже, в стартовом составе команды образовались две серьезные пробоины. Таулянт был главным забивалой, мастером игры один в один. Теперь в команде остался лишь один форвард – Степанюк (заявленный на Лигу конференций еще один нападающий Тузенко – слишком молод и неопытен). Вытянуть весь длинный сезон 31-летний Руслан вряд ли сможет.

Кравец мог «заткнуть» любую дыру в защите. С учетом его трансфера, а также травмы Чеснакова и ухода из команды Яворского, защитные порядки на новый сезон выглядят еще одной «ахиллесовой пятой» полтавчан.

И вряд ли трансфер бразильского ноунейма из «Атлетико Метрополитано» способен изменить ситуацию к лучшему. Очевидно, что клубу нужно выходить на трансферный рынок в поисках квалифицированного форварда и центрбека.

Хорошо, что в «Ворскле» это понимают. Плохо, что на новичков денег пока что нет. А без серьезного усиления перспективы «Ворсклы» в новом сезоне на оптимистический лад не настраивают.