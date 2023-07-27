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Лига конференций
27 июля 2023, 07:57 | Обновлено 27 июля 2023, 08:07
739
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила

Встреча состоится в четверг, 27 июля

27 июля 2023, 07:57 | Обновлено 27 июля 2023, 08:07
739
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
ФК Ворскла

27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова – в 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире посмотреть поединок можно на официальном ютуб-канале «Ворсклы».

Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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