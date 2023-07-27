Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
Встреча состоится в четверг, 27 июля
27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы проводит домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
Команда Виктора Скрипника играет против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова – в 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире посмотреть поединок можно на официальном ютуб-канале «Ворсклы».
Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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