Владимир Танчик стал автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках

«Днепр-1» открыл голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне-2023/24 лишь на 90-й минуте матча с «Панатинаикосом» (1:3). За годы независимости более продолжительные стартовые серии без забитых мячей наши команды имели лишь трижды.

Первый автограф украинцев в воротах соперников поставил вышедший на замену Владимир Танчик, который одновременно стал и автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках. К слову, в Лиге чемпионов ранее забивали «резервисты» только двух наших клубов –«Динамо» и «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (начиная с сезона-1992/93)

Сезон Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Мин.* Счет 2015/16 ЛЕ КР3 Руслан МАЛИНОВСКИЙ Заря Шарлеруа (г) 250' 2:0 2003/04 ЛЧ КР2 Звонимир ВУКИЧ Шахтер Шериф (д) 150' 2:0 2022/23 ЛК КР2 Руслан СТЕПАНЮК Ворскла АИК (д) 94' 3:2 2023/24 ЛЧ КР2 Владимир ТАНЧИК Днепр-1 Панатинаикос (д) 90' 1:3 1993/94 КК ПР Александр ЕВТУШОК Карпаты Шелбурн (д) 84' 1:0 1994/95 КУ ПР Игорь ПЕТРОВ Шахтер Лиллестрем (г) 58' 1:4 2004/05 КУ Р1 Сергей ЗАКАРЛЮКА Ильичевец Бананц (д) 53' 2:0 2020/21 ЛЧ КР3 Жерсон РОДРИГЕШ Динамо АЗ (д) 50' 2:0 2010/11 ЛЕ КР2 Александр ГУРУЛИ Карпаты Рейкьявик (г) 46' 3:0 2013/14 ЛЕ КР2 Сергей САМОДИН Черноморец Дачия (д) 46' 2:0

* от начала первого матча.

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.