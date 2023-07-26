Владимир Танчик стал автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках
Днепр-1 открыл голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне лишь на 90-й минуте
«Днепр-1» открыл голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне-2023/24 лишь на 90-й минуте матча с «Панатинаикосом» (1:3). За годы независимости более продолжительные стартовые серии без забитых мячей наши команды имели лишь трижды.
Первый автограф украинцев в воротах соперников поставил вышедший на замену Владимир Танчик, который одновременно стал и автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках. К слову, в Лиге чемпионов ранее забивали «резервисты» только двух наших клубов –«Динамо» и «Шахтера».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (начиная с сезона-1992/93)
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.*
|
Счет
|
2015/16
|
ЛЕ
|
КР3
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Заря
|
Шарлеруа (г)
|
250'
|
2:0
|
2003/04
|
ЛЧ
|
КР2
|
Звонимир ВУКИЧ
|
Шахтер
|
Шериф (д)
|
150'
|
2:0
|
2022/23
|
ЛК
|
КР2
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
АИК (д)
|
94'
|
3:2
|
2023/24
|
ЛЧ
|
КР2
|
Владимир ТАНЧИК
|
Днепр-1
|
Панатинаикос (д)
|
90'
|
1:3
|
1993/94
|
КК
|
ПР
|
Александр ЕВТУШОК
|
Карпаты
|
Шелбурн (д)
|
84'
|
1:0
|
1994/95
|
КУ
|
ПР
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Шахтер
|
Лиллестрем (г)
|
58'
|
1:4
|
2004/05
|
КУ
|
Р1
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Ильичевец
|
Бананц (д)
|
53'
|
2:0
|
2020/21
|
ЛЧ
|
КР3
|
Жерсон РОДРИГЕШ
|
Динамо
|
АЗ (д)
|
50'
|
2:0
|
2010/11
|
ЛЕ
|
КР2
|
Александр ГУРУЛИ
|
Карпаты
|
Рейкьявик (г)
|
46'
|
3:0
|
2013/14
|
ЛЕ
|
КР2
|
Сергей САМОДИН
|
Черноморец
|
Дачия (д)
|
46'
|
2:0
* от начала первого матча.
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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