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Лига чемпионов
26 июля 2023, 11:27 | Обновлено 26 июля 2023, 11:58
500
0

Владимир Танчик стал автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках

Днепр-1 открыл голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне лишь на 90-й минуте

26 июля 2023, 11:27 | Обновлено 26 июля 2023, 11:58
500
0
Владимир Танчик стал автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках
СК Днепр-1

«Днепр-1» открыл голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне-2023/24 лишь на 90-й минуте матча с «Панатинаикосом» (1:3). За годы независимости более продолжительные стартовые серии без забитых мячей наши команды имели лишь трижды.

Первый автограф украинцев в воротах соперников поставил вышедший на замену Владимир Танчик, который одновременно стал и автором первого гола джокеров днепрян в еврокубках. К слову, в Лиге чемпионов ранее забивали «резервисты» только двух наших клубов –«Динамо» и «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (начиная с сезона-1992/93)

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.*

Счет

2015/16

ЛЕ

КР3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Заря

Шарлеруа (г)

250'

2:0

2003/04

ЛЧ

КР2

Звонимир ВУКИЧ

Шахтер

Шериф (д)

150'

2:0

2022/23

ЛК

КР2

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

АИК (д)

94'

3:2

2023/24

ЛЧ

КР2

Владимир ТАНЧИК

Днепр-1

Панатинаикос (д)

90'

1:3

1993/94

КК

ПР

Александр ЕВТУШОК

Карпаты

Шелбурн (д)

84'

1:0

1994/95

КУ

ПР

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

Лиллестрем (г)

58'

1:4

2004/05

КУ

Р1

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Ильичевец

Бананц (д)

53'

2:0

2020/21

ЛЧ

КР3

Жерсон РОДРИГЕШ

Динамо

АЗ (д)

50'

2:0

2010/11

ЛЕ

КР2

Александр ГУРУЛИ

Карпаты

Рейкьявик (г)

46'

3:0

2013/14

ЛЕ

КР2

Сергей САМОДИН

Черноморец

Дачия (д)

46'

2:0

* от начала первого матча.

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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