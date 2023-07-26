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Лига чемпионов
26 июля 2023, 00:59 | Обновлено 26 июля 2023, 01:45
131
0

Итоги дня Лиги чемпионов. Фиаско Днепра-1, дебют Михайличенко в Загребе

26 июля состоялись 7 матчей второго раунда квалификации ЛЧ

26 июля 2023, 00:59 | Обновлено 26 июля 2023, 01:45
131
0
Итоги дня Лиги чемпионов. Фиаско Днепра-1, дебют Михайличенко в Загребе
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

26 июля состоялись 7 матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3).

«Динамо» Загреб нанес поражение «Астане» со счетом 4:0. За хозяев поля дебютировал украинский защитник Богдан Михайличенко, выйдя на замену на 71-й минуте.

Ответные матчи пройдут через неделю, 1 и 2 августа.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Первые матчи, 25 июля

  • ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия) – 1:0
  • Жальгирис (Литва) – Галатасарай (Турция) – 2:2
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 4:0
  • Днепр-1 (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 1:3
  • Серветт (Швейцария) – Генк (Бельгия) – 1:1
  • Зриньски (Босния) – Слован Братислава (Словакия) – 0:1
  • Брейдаблік (Исландия) – Копенгаген (Дания) – 0:2
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Источник Sport.ua
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