Итоги дня Лиги чемпионов. Фиаско Днепра-1, дебют Михайличенко в Загребе

26 июля состоялись 7 матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3).

«Динамо» Загреб нанес поражение «Астане» со счетом 4:0. За хозяев поля дебютировал украинский защитник Богдан Михайличенко, выйдя на замену на 71-й минуте.

Ответные матчи пройдут через неделю, 1 и 2 августа.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Первые матчи, 25 июля