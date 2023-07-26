Лига чемпионов26 июля 2023, 00:59 | Обновлено 26 июля 2023, 01:45
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Итоги дня Лиги чемпионов. Фиаско Днепра-1, дебют Михайличенко в Загребе
26 июля состоялись 7 матчей второго раунда квалификации ЛЧ
26 июля 2023, 00:59 | Обновлено 26 июля 2023, 01:45
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26 июля состоялись 7 матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3).
«Динамо» Загреб нанес поражение «Астане» со счетом 4:0. За хозяев поля дебютировал украинский защитник Богдан Михайличенко, выйдя на замену на 71-й минуте.
Ответные матчи пройдут через неделю, 1 и 2 августа.
Читайте также:Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу
Лига чемпионов 2023/24
2-й раунд квалификации. Первые матчи, 25 июля
- ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия) – 1:0
- Жальгирис (Литва) – Галатасарай (Турция) – 2:2
- Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 4:0
- Днепр-1 (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 1:3
- Серветт (Швейцария) – Генк (Бельгия) – 1:1
- Зриньски (Босния) – Слован Братислава (Словакия) – 0:1
- Брейдаблік (Исландия) – Копенгаген (Дания) – 0:2
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