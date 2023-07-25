Дебют через день. Михайличенко сыграл в победном матче Динамо Загреб в ЛЧ

25 июля состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватским клубом «Динамо» Загреб и казахстанской командой «Астана». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик на свой счет записал Лука Иванушец. Еще один мяч забил Дарио Шпикич.

При счете 4:0 на поле в составе хорватского клуба появился украинский защитник Богдан Михайличенко. Он заменил на 71-й минуте Марко Булата. Результативными действиями Богдан не отметился.

Интересно, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб только вчера, 24 июля.

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации. 25 июля

Динамо Загреб – Астана – 4:0

Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56