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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
25.07.2023 21:00 – FT 4 : 0
Астана
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Лига чемпионов
25 июля 2023, 23:25 | Обновлено 26 июля 2023, 01:12
1171
1

Дебют через день. Михайличенко сыграл в победном матче Динамо Загреб в ЛЧ

Команда из Хорватии обыграла «Астану» со счетом 4:0

25 июля 2023, 23:25 | Обновлено 26 июля 2023, 01:12
1171
1
Дебют через день. Михайличенко сыграл в победном матче Динамо Загреб в ЛЧ
ФК Динамо Загреб

25 июля состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватским клубом «Динамо» Загреб и казахстанской командой «Астана». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик на свой счет записал Лука Иванушец. Еще один мяч забил Дарио Шпикич.

При счете 4:0 на поле в составе хорватского клуба появился украинский защитник Богдан Михайличенко. Он заменил на 71-й минуте Марко Булата. Результативными действиями Богдан не отметился.

Интересно, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб только вчера, 24 июля.

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации. 25 июля

Динамо Загреб – Астана – 4:0

Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56

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Лига чемпионов Динамо Загреб Астана Богдан Михайличенко дебют Лука Иванушец Дарио Шпикич
Источник Sport.ua
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