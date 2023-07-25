Дебют через день. Михайличенко сыграл в победном матче Динамо Загреб в ЛЧ
Команда из Хорватии обыграла «Астану» со счетом 4:0
25 июля состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватским клубом «Динамо» Загреб и казахстанской командой «Астана». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Хет-трик на свой счет записал Лука Иванушец. Еще один мяч забил Дарио Шпикич.
При счете 4:0 на поле в составе хорватского клуба появился украинский защитник Богдан Михайличенко. Он заменил на 71-й минуте Марко Булата. Результативными действиями Богдан не отметился.
Интересно, что Михайличенко подписал контракт с «Динамо» Загреб только вчера, 24 июля.
Лига чемпионов. Второй раунд квалификации. 25 июля
Динамо Загреб – Астана – 4:0
Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56
Sjajna večer na Maksimiru! 🔥— GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 25, 2023
Dinamo odlazi na uzvrat u Astanu s četiri pogotka prednosti! Bravo plavi! 💪🏻💙🦁
⚽️ Bruno Petković
⚽️⚽️⚽️ Luka Ivanušec #dinamozagreb #championsleague pic.twitter.com/k63g7wIFNH
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