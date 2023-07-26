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Лига конференций
ЦСКА 1948 София
26.07.2023 20:30 - : -
ФКСБ
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Лига конференций
26 июля 2023, 00:42 | Обновлено 26 июля 2023, 00:59
126
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ЦСКА 1948 – Стяуа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 26 июля в 20:30 по Киеву

26 июля 2023, 00:42 | Обновлено 26 июля 2023, 00:59
126
0
ЦСКА 1948 – Стяуа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля на «Васил Левски» пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором ЦСКА 1948 встретится с «Стяуа». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

ЦСКА 1948

Команда, несмотря на дату, что указана в названии, реально была создана в 2016-м году, после банкротства предшественницы, и поначалу играла только на аматорском уровне - вплоть до областной группы в Софии и любительского кубка страны. Потом был быстрый подъем, и уже в 2020-м армейцы стали участником Первой Лиги - высшего болгарского уровня. Там была конкуренция выше, и первые 2 года откровенно не заладились. Сначала было взято 5-е место, потом и вовсе 8-е. И только в прошлом сезоне столичную команду прорвало: в чемпионате она впервые поднялась в тройку лучших, а также дошла до финала кубка страны - этого в комплексе хватило, чтобы получить право дебютировать в Лиге конференций. Но сразу против крайне непростого, опытного соперника.

Стяуа

Клуб тоже имеет непростую историю последних лет. Стоит помнить, что официальное название иное - ФКСБ, что, понятно, просто аббревиатура от привычного. Но хуже то, что привычный флагман румынского футбола давно уже не может ничего внятно показать. Рекордное 26-е чемпионство было оформлено в 2015-м году. Потом 7 раз в 8 сезонах (кроме 2020-го года) заканчивали на 2-й позиции, постоянно уступая лидерство кому-то из оппонентов. Вот и прошлый сезон закончился вице-чемпионством, а золото, впервые, оформил Фарул. Так что стартуют армейцы в еврокубках регулярно и дальше, только уже, как правило, не в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне этого была Лига конференций, где дошли до группы, но в квартете с Вест Хэмом, Андерлехтом и Силькеборгом румыны оказались последними, причем очки брали только через ничьи с бельгийцами.

Статистика личных встреч

Болгары с румынами соседи, но ЦСКА 1948 уж очень молод. Так что раньше не было даже товарищеских поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество болгарам, которые играют дома. Но вряд ли битва соседей будет зрелищной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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