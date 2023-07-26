Лига конференций26 июля 2023, 23:40 |
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Квалификация ЛК. Фенербахче разгромил Зимбру, Сабах удивил РФШ
26 июля состоялись 6 первых матче 2-го раунда отбора Лиги конференций
26 июля 2023, 23:40 |
221
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26 июля состоялись 6 первых матчей второго раунда Лиги конференций.
Турецкий клуб «Фенербахче» разгромил молдавскую команду «Зимбру» со счетом 5:0.
«Сабах» Баку в гостях в статусе аутсайдера обыграл РФШ из Латвии 2:0.
Также победы одержали «Струга», «Мидтьюллан», «Стяуа» и «Неман».
Лига конференций. Второй раунд квалификации. 26 июля
- Струга – Будучност – 1:0
- РФШ – Сабах Баку – 0:2
- Мидтьюлланд – Прогрес Нидеркорн – 2:0
- ЦСКА 1948 – Стяуа – 0:1
- Неман – Бальцан – 2:0
- Фенербахче – Зимбру – 5:0
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