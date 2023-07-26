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Лига конференций
Струга
26.07.2023 18:00 – FT 1 : 0
Будучност
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Лига конференций
26 июля 2023, 23:40 |
221
0

Квалификация ЛК. Фенербахче разгромил Зимбру, Сабах удивил РФШ

26 июля состоялись 6 первых матче 2-го раунда отбора Лиги конференций

26 июля 2023, 23:40 |
221
0
Квалификация ЛК. Фенербахче разгромил Зимбру, Сабах удивил РФШ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля состоялись 6 первых матчей второго раунда Лиги конференций.

Турецкий клуб «Фенербахче» разгромил молдавскую команду «Зимбру» со счетом 5:0.

«Сабах» Баку в гостях в статусе аутсайдера обыграл РФШ из Латвии 2:0.

Также победы одержали «Струга», «Мидтьюллан», «Стяуа» и «Неман».

Лига конференций. Второй раунд квалификации. 26 июля

  • Струга – Будучност – 1:0
  • РФШ – Сабах Баку – 0:2
  • Мидтьюлланд – Прогрес Нидеркорн – 2:0
  • ЦСКА 1948 – Стяуа – 0:1
  • Неман – Бальцан – 2:0
  • Фенербахче – Зимбру – 5:0
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РФШ Струга Будучност Мидтьюлланд Прогрес Нидеркорн ЦСКА 1948 София Сабах Баку Неман Гродно Бальцан Фенербахче Зимбру Кишинев Стяуа Бухарест Лига конференций
Источник Sport.ua
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