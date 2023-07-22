Васко да Гама согласился продать Эгиналдо в Шахтер

Клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» согласился продать в «Шахтер» своего 18-летнего вингера Эгиналдо.

Ожидается, что «горняки» заплатят за бразильца 4 миллиона евро. При этом, «Васко да Гама» сможет получить 10% от суммы будущей перепродажи футболиста.

«Шахтер» выплатит всю сумму за два платежа: один – в августе, другой – в сентябре этого года.

Эгиналдо подпишет с «Шахтером» 5-летний контракт, а трансфер официально будет завершен уже на текущих выходных.

Прибытие Эгиналдо в Европу ожидается в ближайший понедельник. В Польше бразилец пройдет медосмотр и подпишет контракт с «горняками».

Примечательно, что ранее «Шахтер» уже предпринимал попытку подписать Эгиналдо. В марте сообщалось, что «горняки» предложили за вингера 2 миллиона евро, но «Васко да Гама» отказался от сделки, запросив втрое большую сумму компенсации.