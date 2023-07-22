Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Васко да Гама согласился продать Эгиналдо в Шахтер
Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 22:17 |
1389
10

Васко да Гама согласился продать Эгиналдо в Шахтер

Вингер должен прибыть в Европу уже в понедельник

22 июля 2023, 22:17 |
1389
10
Васко да Гама согласился продать Эгиналдо в Шахтер
ge.globo.com. Эгиналдо

Клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» согласился продать в «Шахтер» своего 18-летнего вингера Эгиналдо.

Ожидается, что «горняки» заплатят за бразильца 4 миллиона евро. При этом, «Васко да Гама» сможет получить 10% от суммы будущей перепродажи футболиста.

«Шахтер» выплатит всю сумму за два платежа: один – в августе, другой – в сентябре этого года.

Эгиналдо подпишет с «Шахтером» 5-летний контракт, а трансфер официально будет завершен уже на текущих выходных.

Прибытие Эгиналдо в Европу ожидается в ближайший понедельник. В Польше бразилец пройдет медосмотр и подпишет контракт с «горняками».

Примечательно, что ранее «Шахтер» уже предпринимал попытку подписать Эгиналдо. В марте сообщалось, что «горняки» предложили за вингера 2 миллиона евро, но «Васко да Гама» отказался от сделки, запросив втрое большую сумму компенсации.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мусса Диаби – игрок Астон Виллы. Он отказался играть с КриРо
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании 23-летнего форварда из РБ Зальцбург
Стало известно, сколько Ворскла получила за аренду Сефери в Бани Яс
Эгиналдо Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Globoesporte
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»
Футбол | 22 июля 2023, 16:47 12
ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»
ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»

Украинский футболист выступил с речью перед товарищеским матчем с МЮ, который пройдет в США

Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
Футбол | 22 июля 2023, 17:18 14
Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт

Донецкий клуб на мажорной ноте завершил сборы в Нидерландах

Минай передал нескольких игроков Хусту
Футбол | 22.07.2023, 20:17
Минай передал нескольких игроков Хусту
Минай передал нескольких игроков Хусту
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Футбол | 21.07.2023, 23:15
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии. Контракт уже согласован
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Футбол | 22.07.2023, 05:23
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Darkness1984
Українізація шахтаря відміняється..
Ответить
+4
zhyr
Мені подобався Шахтар, який дрючив Арсенал з українськими гравцями в складі. Потім почалась тотальна бразилізація. Минулий сезон вселив надію, але схоже, все повертається назад. Жаль.......
Ответить
+3
Remark
Платежки по двойному тарифу за электроэнергию от граждан Украины в августе и сентябре как раз подойдут и хватит бабла не только на Эгиналдо, но и на доплату яхты в такое то не простое время. 
Главное потом не забыть какую-то подачку в виде макарон и олии с барского стола холопам кинуть, чтобы особо не выли)
Ответить
0
Burevestnik
футболіст коштує більше  двох тисяч дронів-камікадзе з боєзарядами
=
татотаке...
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Деньги есть, давай давай.
Надо еще починить пару критически важных объектов и еще парочку Педриньо купят
Ответить
0
BestOf
Чемпион подписывает очень добротных игроков ,а в нашем динамо один балласт  
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
ФОТО. Экс-10-й номер рейтинга АТР сделал предложение шведской теннисистке
20.07.2023, 20:01
Теннис
СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
21.07.2023, 14:52 22
Футбол
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
20.07.2023, 21:40 4
Футбол
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
20.07.2023, 21:28 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
21.07.2023, 18:42 27
Футбол
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
22.07.2023, 08:15 7
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
21.07.2023, 03:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем