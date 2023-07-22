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  4. Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 08:55 |
598
0

Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама

«Горняки» хотят видеть молодого вингера в своих рядах

22 июля 2023, 08:55 |
598
0
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
netvasco.com.br. Эгиналдо

Чемпион Украины «Шахтер» хочет приобрести 18-летнего вингера «Васко да Гама» Эгиналдо, по трансферу которого уже сделал предложение.

За молодого бразильца «горняки» предлагают 4 миллиона евро. Также предполагается, что «Васко да Гама» в случае продажи Эгиналдо в «Шахтер» сохранит за собой определенный процент экономических прав на футболиста.

Сам Эгиналдо уже знает о предложении «Шахтера». В минувшем сезоне вингер хорошо проявил себя, и помог «Васко да Гама» вернуться в бразильскую Серию А, однако в нынешнем году вингер потерял место в составе и значительно меньше используется тренерским штабом.

Всего Эгиналдо провел за «Васко да Гама» 32 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.

Примечательно, что ранее «Шахтер» уже предпринимал попытку подписать Эгиналдо. В марте сообщалось, что «горняки» предложили за вингера 2 миллиона евро, но «Васко да Гама» отказался от сделки, запросив втрое большую сумму компенсации.

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Эгиналдо Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Globoesporte
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