Источник: Атлетико Насьональ арендует форварда Динамо. Игрок уже в Колумбии
Эрик Рамирес 23 июля пройдет медицинский осмотр в колумбийской команде
24-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес пройдет медицинский осмотр в колумбийском клубе «Атлетико Насьональ».
Об этом сообщил журналист Пипе Сьерра. По информации источника, утром 22 июля Рамирес приземлился Медельин. Уже завтра, 23 июля, игрок отправится на медосмотр.
Аренда с правом выкупа будет рассчитана на один сезон. Если колумбийцы захотят приобрести Рамиреса после завершения арендного соглашения, то получат 75% прав на него.
Контракт Эрика с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
Рамирес перешел в «Динамо» в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в Спортинг Хихон и Слован Братислава. В феврале 2023 года вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив 3 гола.
Ранее сообщалось, что Эрик Рамирес собирался провести переговоры с турецким «Газиантепом».
🚨 Acaba de aterrizar en Medellín el venezolano Eric Ramírez (24) para presentar desde mañana exámenes médicos y, posteriormente firmar con #AtléticoNacional, como contamos en exclusiva con @juandl84 🟢⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) July 22, 2023
👀 Llega cedido del #DinamoKiev 🇺🇦 un año, con opción de compra por el 75% pic.twitter.com/pctZiUtY2n
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