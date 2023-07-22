Источник: Атлетико Насьональ арендует форварда Динамо. Игрок уже в Колумбии

24-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес пройдет медицинский осмотр в колумбийском клубе «Атлетико Насьональ».

Об этом сообщил журналист Пипе Сьерра. По информации источника, утром 22 июля Рамирес приземлился Медельин. Уже завтра, 23 июля, игрок отправится на медосмотр.

Аренда с правом выкупа будет рассчитана на один сезон. Если колумбийцы захотят приобрести Рамиреса после завершения арендного соглашения, то получат 75% прав на него.

Контракт Эрика с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Рамирес перешел в «Динамо» в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в Спортинг Хихон и Слован Братислава. В феврале 2023 года вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Эрик Рамирес собирался провести переговоры с турецким «Газиантепом».