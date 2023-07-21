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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 11:46 |
863
1

Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы

В ближайшие дни Эрик Рамирес подпишет контракт с «Атлетико Насьональ»

21 июля 2023, 11:46 |
863
1
Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы
instagram.com/erick.ramirez24

24-летний венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес в ближайшие дни перейдет в колумбийский «Атлетико Насьональ». У легионера были варианты, чтобы остаться в Европе, но он твердо решил вернуться обратно в Южную Америку.

«Трансфер [в «Атлетико Насьональ»] еще не завершен, есть детали, которые нужно уладить, но намерение заключается в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта пока отсутствуют, но почти все готово. Он должен прибыть в эти выходные», - прокомментировал ситуацию агент Рамиреса Рафаэль Рейес.

«Проблема Европы не в том, что она не привлекает Эрика Рамиреса, а в том, что холод и война доставляют ему дискомфорт», - добавил агент, подчеркнув, что его клиент по этой причине проигнорировал варианты из Англии, Испании, Италии, а также не счел для себя интересными предложения из саудовской Про-Лиги и североамериканской МЛС.

Ранее сообщалось, что Эрик Рамирес является лишь одним из трех вариантов по усилению атаки для «Атлетико Насьональ».

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Эрик Рамирес Динамо Киев Атлетико Насьональ трансферы УПЛ трансферы
Источник Caracol Radio
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turist86
Агент забрехався. Яка війна і холод в Італії та Іспанії? Справжня причина - він там нікому пе потрібен.
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