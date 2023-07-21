Холод и война. Агент форварда Динамо рассказал, почему тот уедет из Европы

24-летний венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес в ближайшие дни перейдет в колумбийский «Атлетико Насьональ». У легионера были варианты, чтобы остаться в Европе, но он твердо решил вернуться обратно в Южную Америку.

«Трансфер [в «Атлетико Насьональ»] еще не завершен, есть детали, которые нужно уладить, но намерение заключается в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта пока отсутствуют, но почти все готово. Он должен прибыть в эти выходные», - прокомментировал ситуацию агент Рамиреса Рафаэль Рейес.

«Проблема Европы не в том, что она не привлекает Эрика Рамиреса, а в том, что холод и война доставляют ему дискомфорт», - добавил агент, подчеркнув, что его клиент по этой причине проигнорировал варианты из Англии, Испании, Италии, а также не счел для себя интересными предложения из саудовской Про-Лиги и североамериканской МЛС.

Ранее сообщалось, что Эрик Рамирес является лишь одним из трех вариантов по усилению атаки для «Атлетико Насьональ».