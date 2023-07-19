Эрик Рамирес может покинуть Динамо и перейти в Атлетико Насьональ

24-летний центрфорвард «Динамо» Эрик Рамирес готовится сменить клуб в ближайшее время.

Венесуэльский легионер хочет приостановить контракт с «бело-синими», а в его услугах заинтересован колумбийский «Атлетико Насьональ», который изучает варианты по усилению линии нападения.

Что правда, для «Атлетико Насьональ» Рамирес является одним из трех вариантов. Также колумбийский клуб изучает возможность нанять панамца Исмаэля Диаса из «Универсидад Католика» и венесуэльца Яна Уртадо из «Бока Хуниорс».

Ранее сообщалось, что Эрик Рамирес собирался провести переговоры с турецким «Газиантепом».