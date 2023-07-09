Источник: Эрик Рамирес хочет приостановить контракт с Динамо

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес собирается приостановить контракт с киевским «Динамо», информирует Футбол 24.

Причинами являются война, статус запасного и стремление клуба сэкономить на расходах. Зарплата Рамиреса составляет 600 тысяч евро за сезон. «Динамо» тоже не держится за Эрика, ведь кроме больших затрат на оплату труда легионера и низкой эффективности – это еще и сложный характер игрока.

Сейчас Эрик остается на родине, до сих пор не начав подготовку к новому сезону. Он рассматривает варианты как с европейскими клубами, так и с командами Южной Америки.

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Это уже третий случай у Рамиреса, когда он не появляется на сборах. В январе 2022 года он отказался возвращаться в Украину, сказав, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам национальной сборной. Впоследствии подобное случилось и в «Словане», где он выступал в аренде.

Контракт Эрика с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Рамирес перешел в «Динамо» в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в Спортинг Хихон и Слован Братислава. В феврале 2023 года вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив 3 гола.