Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом

24-летний форвард «Динамо» Эрик Рамирес в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Интерес к нападающему сборной Венесуэлы проявляет «Газиантеп», руководство которого планирует на предстоящей неделе провести встречу с футболистом.

Впрочем, «Газиантеп» не единственный клуб Суперлиги, которому интересен Рамирес. Помимо него есть ряд других команд, которые присматриваются к форварду «Динамо».

Эрик Рамирес имеет контракт с «Динамо» до лета 2026 года. В феврале он вернулся в украинский клуб, по причине чего не сможет воспользоваться Annexe 7 от ФИФА, и его потенциальный трансфер должен согласовываться с «бело-синими».