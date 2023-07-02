Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 12:08 |
1959
1

Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом

Эрик Рамирес может перебраться в Суперлигу

02 июля 2023, 12:08 |
1959
1
Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом
ФК Динамо. Эрик Рамирес

24-летний форвард «Динамо» Эрик Рамирес в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Интерес к нападающему сборной Венесуэлы проявляет «Газиантеп», руководство которого планирует на предстоящей неделе провести встречу с футболистом.

Впрочем, «Газиантеп» не единственный клуб Суперлиги, которому интересен Рамирес. Помимо него есть ряд других команд, которые присматриваются к форварду «Динамо».

Эрик Рамирес имеет контракт с «Динамо» до лета 2026 года. В феврале он вернулся в украинский клуб, по причине чего не сможет воспользоваться Annexe 7 от ФИФА, и его потенциальный трансфер должен согласовываться с «бело-синими».

По теме:
Замена Де Хеа? Манчестер Юнайтед нацелился на вратаря Фейенорда
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Где Шевченко и где Беседин?»
Агробизнес может подписать бывшего защитника Металлиста
Эрик Рамирес Динамо Киев Газиантеп трансферы УПЛ трансферы
Источник OlayMedya.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»
Футбол | 02 июля 2023, 13:13 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «С назначением Ротаня в УАФ не прогадали»

Известный тренер похвалил бывшего подопечного

ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
Футбол | 01 июля 2023, 19:09 3
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером

Алексей Шевченко продолжит карьеру в одесском «Чорноморце»

Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Бокс | 01.07.2023, 21:03
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Футбол | 02.07.2023, 10:59
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
Футбол | 01.07.2023, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
в добрый путь
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 11
Теннис
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
30.06.2023, 12:50 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 4
Бокс
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем