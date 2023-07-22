ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда
В начале года такой флэшмоб был и для Михаила Мудрика
Болельщики испанского футбольного клуба «Жирона» очень хотят увидеть 26-летнего украинского форварда «Днепра-1» Артема Довбика в футболке своей команды.
Пользователь Twitter BillyELNen создал картинку с хэштегом FreeDovbyk, а также сделал проморолик с «освобождением Довбика из тюрьмы».
Ранее сообщалось о том, что руководство «жирондинцев» даже обращалось за финансовой помощью к сети клубов Football City Group, чтоб удовлетворить финансовые аппетиты днепровской команды, которая хочет 12-15 млн евро за трансфер Довбика.
Интересно, что в начале 2023 года болельщики лондонского «Арсенала» запустили такой флэшмоб для Михаила Мудрика. Михаил все-таки ушел из донецкого «Шахтера», но не к «канонирам», а в «Челси».
ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда
Esto acaban de decir en Ucrania sobre la situación y futuro de Dovbyk relacionado con el Girona. Solo una cosa tengo que decir: ¡ LIBERARLO @clubdnipro1, #FreeDovbyk ! pic.twitter.com/A1RmbVCu3D— 𝗕𝗶𝗹𝗹𝘆𝗘𝗹𝗡𝗲𝗻 🇲🇨 (Дитина ) (@BillyElNen_GFC) July 21, 2023
#FreeDovbyk pic.twitter.com/76JRvpsGIK— 𝗕𝗶𝗹𝗹𝘆𝗘𝗹𝗡𝗲𝗻 🇲🇨 (Дитина ) (@BillyElNen_GFC) July 22, 2023
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