Болельщики испанского футбольного клуба «Жирона» очень хотят увидеть 26-летнего украинского форварда «Днепра-1» Артема Довбика в футболке своей команды.

Пользователь Twitter BillyELNen создал картинку с хэштегом FreeDovbyk, а также сделал проморолик с «освобождением Довбика из тюрьмы».

Ранее сообщалось о том, что руководство «жирондинцев» даже обращалось за финансовой помощью к сети клубов Football City Group, чтоб удовлетворить финансовые аппетиты днепровской команды, которая хочет 12-15 млн евро за трансфер Довбика.

Интересно, что в начале 2023 года болельщики лондонского «Арсенала» запустили такой флэшмоб для Михаила Мудрика. Михаил все-таки ушел из донецкого «Шахтера», но не к «канонирам», а в «Челси».

ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда