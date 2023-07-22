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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 19:09 | Обновлено 22 июля 2023, 19:11
1371
1

ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда

В начале года такой флэшмоб был и для Михаила Мудрика

22 июля 2023, 19:09 | Обновлено 22 июля 2023, 19:11
1371
1
ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Болельщики испанского футбольного клуба «Жирона» очень хотят увидеть 26-летнего украинского форварда «Днепра-1» Артема Довбика в футболке своей команды.

Пользователь Twitter BillyELNen создал картинку с хэштегом FreeDovbyk, а также сделал проморолик с «освобождением Довбика из тюрьмы».

Ранее сообщалось о том, что руководство «жирондинцев» даже обращалось за финансовой помощью к сети клубов Football City Group, чтоб удовлетворить финансовые аппетиты днепровской команды, которая хочет 12-15 млн евро за трансфер Довбика.

Интересно, что в начале 2023 года болельщики лондонского «Арсенала» запустили такой флэшмоб для Михаила Мудрика. Михаил все-таки ушел из донецкого «Шахтера», но не к «канонирам», а в «Челси».

ВИДЕО. Отпустите Довбика! Фаны Жироны ждут трансфера украинского форварда

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Источник Twitter
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BARA.bass
Нишеброды. Как футболист из Европы так бабки находят, как только с Украины так свободу дайте, отпустите. А платить не надо, привыкли за дурняк. Правильно Шахтер делает, или хорошая цена, или нахер с пляжа.
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