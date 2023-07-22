Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
22 июля 2023, 16:47 |
397
0

ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»

Украинский футболист выступил с речью перед товарищеским матчем с МЮ, который пройдет в США

22 июля 2023, 16:47 |
397
0
ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко анонсировал проведение благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины, а также обратился американцам перед товарищеским матчем с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в США.

«Я хотел бы поблагодарить США и весь остальной мир, которые оказывают нам огромную помощь в этот трудный момент. Конечно, с момента вторжения это уже часть моей жизни. Я и моя семья стараемся помочь, чем можем, и, конечно, в связи с событием, которое произойдет 5 августа в Лондоне, я чувствую, что моя миссия –постараться помочь, чем могу. Мои дети будут спрашивать меня, когда подрастут: «Папа, что ты делал, когда шла война?». Я просто хочу посмотреть в глаза своей дочери и сказать: «Смотри, мы с твоей мамой пытались сделать все возможное, чтобы помочь людям, помочь нашей стране». Очевидно, что я использовал футбол, который является лучшим видом спорта в мире, чтобы наилучшим образом представить нашу страну.

Скоро состоится такое мероприятие с участием всех бывших игроков и легенд со всего мира. Это очень важно не только с точки зрения сбора средств на восстановление части Украины, но и как мощное послание остальному миру, особенно всем украинцам, которые остаются там и борются за свою независимость, мы хотим сказать, что они не одиноки. Я знаю, что некоторые люди устали от этой войны, но все мы должны бороться за свою свободу и независимость, потому что я не могу себе представить, что это произойдет в 2020-х годах. Представьте себе место, где вы родились и выросли, и в один прекрасный день на ваше место приходит другая страна, разрушает все вокруг, убивает детей и делает много страшных вещей, чтобы добиться чего? Вот в чем вопрос. Поэтому я говорю с людьми, у которых есть какая-то усталость от того, что завтра это может быть твоя страна. Поэтому мы должны держаться вместе и бороться до конца.

Чуть больше месяца назад я был в Украине впервые после вторжения, и мы с Андреем Шевченко пошли в школу, которую собираемся восстанавливать, и поговорили с детьми. Я не буду говорить вам, о чем мы говорили, потому что это страшные вещи. Но я говорил с этими детьми и пообщался с ребятами, которые находятся на передовой и рискуют каждый день.

На днях мы играли с командой MLS, и шоу перед началом матча было просто невероятным. Прямо над нами в воздухе летали F-16, четыре штуки, и я знаю, насколько они важны для нас. Я хочу воспользоваться этой возможностью и еще раз сказать вам, ребята, что нам нужны эти F-16, чтобы вернуть наши земли и вернуть наши территории. Как я уже сказал, если у меня есть миссия и если у меня есть такая возможность поговорить с вами, то я должен ею воспользоваться», – сказал Зинченко.

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Game4Ukraine Александр Зинченко Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон товарищеские матчи российско-украинская война
Источник ФК Арсенал Лондон
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