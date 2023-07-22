Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе

Лондонский «Челси» включился в борьбу за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает авторитетное французское издание RMC Sport.

По их информации, интерес со стороны «Челси» очень серьезный, клуб уже сделал запрос относительно стоимости игрока. Однако приоритетом для Мбаппе остается «Реал», поэтому убедить форварда перебраться в Лондон «Синим» будет очень непросто.

Ранее также сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хиляля». «ПСЖ» выставил игрока на продажу.