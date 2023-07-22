Англия22 июля 2023, 14:09 | Обновлено 22 июля 2023, 14:10
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3
Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе
Приоритетом для форварда остается «Реал»
22 июля 2023, 14:09 | Обновлено 22 июля 2023, 14:10
1511
3
Лондонский «Челси» включился в борьбу за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает авторитетное французское издание RMC Sport.
По их информации, интерес со стороны «Челси» очень серьезный, клуб уже сделал запрос относительно стоимости игрока. Однако приоритетом для Мбаппе остается «Реал», поэтому убедить форварда перебраться в Лондон «Синим» будет очень непросто.
Ранее также сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хиляля». «ПСЖ» выставил игрока на продажу.
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Комментарии 3
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Ого, "клуб уже зробив запит щодо вартості гравця"!? Ну, це дійсно дуже серйозний інтерес... Угоду вже можна вважати підписаною)
Микиланджело выберет пиццу и Поелью.
Мудрик йому не конкурент)
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