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Англия
22 июля 2023, 14:09 | Обновлено 22 июля 2023, 14:10
1511
3

Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе

Приоритетом для форварда остается «Реал»

22 июля 2023, 14:09 | Обновлено 22 июля 2023, 14:10
1511
3
Конкурент для Мудрика? Челси включился в борьбу за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лондонский «Челси» включился в борьбу за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает авторитетное французское издание RMC Sport.

По их информации, интерес со стороны «Челси» очень серьезный, клуб уже сделал запрос относительно стоимости игрока. Однако приоритетом для Мбаппе остается «Реал», поэтому убедить форварда перебраться в Лондон «Синим» будет очень непросто.

Ранее также сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хиляля». «ПСЖ» выставил игрока на продажу.

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Источник RMC Sport
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Комментарии 3
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Alehandro
Ого, "клуб уже зробив запит щодо вартості гравця"!? Ну, це дійсно дуже серйозний інтерес... Угоду вже можна вважати підписаною)
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+2
Умник
Микиланджело выберет пиццу и Поелью.
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0
Максим Колісник
Мудрик йому не конкурент)
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0
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