Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Совсем немного. Стало известно, за сколько Андерлехт продает Михайличенко
Бельгия
22 июля 2023, 09:52 |
1702
0

Совсем немного. Стало известно, за сколько Андерлехт продает Михайличенко

Минувший сезон украинский фулбек провел в аренде в «Шахтере»

22 июля 2023, 09:52 |
1702
0
Совсем немного. Стало известно, за сколько Андерлехт продает Михайличенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

26-летний левый защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко близок к переходу в загребское «Динамо» на условиях полноценного трансфера.

Контракт Михайличенко с бельгийским клубом истекает следующим летом, и на футболиста не рассчитывают в первой команде, по причине чего «Андерлехт» ищет варианты для продажи легионера.

По информации СМИ, загребское «Динамо» предлагает за Михайличенко 800 тысяч евро, а самому игроку готово платить по 350 тысяч евро за каждый год контракта.

Отметим, что оценочная стоимость Михайличенко на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Ранее «Шахтер», за который фулбек провел минувший сезон на правах аренды, отказался выкупать защитника за согласованные в договоре 2,5 миллиона евро.

По теме:
Владелец ЧФР Клуж: «Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он будет»
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
Богдан Михайличенко Андерлехт Динамо Загреб трансферы
Источник Voetbal Nieuws
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
Футбол | 21 июля 2023, 13:19 7
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки первых раундов Кубка Украины

В первом предварительном этапе примут участие 6 команд, во втором – 32 клуба

Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков
Футбол | 22 июля 2023, 04:45 3
Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков
Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков

В топ-3 рейтинга также вошли «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Футбол | 21.07.2023, 18:42
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
Футбол | 21.07.2023, 14:08
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
Реал: есть жизнь и после Роналду, и после Бензема. Будет и после Модрича
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Футбол | 22.07.2023, 05:23
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
ФОТО. Сын Кривцова сфотографировался с Месси и Бускетсом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
21.07.2023, 10:40 6
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матчи Днепра-1 и Панатинаикоса
Стало известно, какие каналы покажут матчи Днепра-1 и Панатинаикоса
21.07.2023, 17:59 7
Футбол
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 17
Футбол
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
20.07.2023, 15:01 3
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Мне жаль Ломаченко, но это было не ограбление»
Джордж КАМБОСОС: «Мне жаль Ломаченко, но это было не ограбление»
20.07.2023, 15:40 2
Бокс
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
20.07.2023, 20:05 1
Волейбол
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
Тренер скандальной венгерки: «Тот не выспалась. Люди настроены враждебно»
20.07.2023, 21:28 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем