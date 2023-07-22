Совсем немного. Стало известно, за сколько Андерлехт продает Михайличенко

26-летний левый защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко близок к переходу в загребское «Динамо» на условиях полноценного трансфера.

Контракт Михайличенко с бельгийским клубом истекает следующим летом, и на футболиста не рассчитывают в первой команде, по причине чего «Андерлехт» ищет варианты для продажи легионера.

По информации СМИ, загребское «Динамо» предлагает за Михайличенко 800 тысяч евро, а самому игроку готово платить по 350 тысяч евро за каждый год контракта.

Отметим, что оценочная стоимость Михайличенко на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Ранее «Шахтер», за который фулбек провел минувший сезон на правах аренды, отказался выкупать защитника за согласованные в договоре 2,5 миллиона евро.